Maybrit Illner: Politiker mit Hammer-Geständnis – „Es ist ein Fehler, dass wir…“

Seit gut zwei Wochen steht das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend still. Die seitdem geltende Kontaktsperre soll die Zahl der sozialen Interaktionen auf ein Minimum senken. Bereits zuvor wurden Schulen und Kitas geschlossen, Restaurants, Kinos und viele Geschäfte sollten folgen.

Bei „Mabrit Illner“ (ZDF) wurde am Donnerstagabend die Frage gestellt: Wie kann ein Weg zurück in die Normalität aussehen? Und wann können wir mit ersten Lockerungen rechnen? Vor allem ein Eingeständnis von Kanzleramtschef und CDU-Politiker Helge Braun sorgte dabei für Verwunderung.

Maybrit Illner: Gäste überraschend nah beieinander

Für Coronavirus-Zeiten saßen die Gäste bei „Maybrit Illner“ überraschend eng zusammen. Ob es tatsächlich die empfohlenen anderthalb bis zwei Meter sind, lässt sich von vor dem TV-Bildschirm nur schwer beurteilen – gefühlt ist die räumliche Distanz zwischen den Diskutierenden in anderen Talk-Shows größer in diesen Tagen.

Nicht nur räumlich waren alle Beteiligten dabei eng zusammen – bis auf Physiker Dirk Brockmann, der per Video zugeschaltet wurde – auch in ihren Antworten waren sich alle Gäste weitgehend einig. Streitgespräche oder hitzige Diskussionen sind in der Coronavirus-Krise zu einer Rarität verkommen.

Im Studio hatten sich CDU-Politiker Helge Braun, Kanzleramtschef und Mediziner, die Vorsitzende des europäischen Ethikrats Christiane Woopen, Gesundheitsdezernent Städteregion Aachen Michael Ziemons sowie Virologin Melanie Brinkmann unter dem Titel „Testen, Tracken Impfen – Wettlauf gegen die Zeit“ den Fragen von Moderatorin Maybrit Illner gestellt.

Illner verpasst wichtige Nachfrage

Wie eine konkrete Exit-Strategie aussehen könnte, dazu äußerte sich jedoch einzig die Ethikrats-Vorsitzende Woopen: „Freiheit ist mit Sicherheit das höchste Gut, und die wird im Moment sehr eingeschränkt, das ist aber gerechtfertigt. Denn um „Freiheit zu genießen, muss man ja erst mal leben.“ Sie bezeichnete die geltenden Beschränkungen als ein „Abwägung zwischen Leben und Freiheit“. Viele brächten aktuell ein Opfer, um anderen das Leben zu ermöglichen. Am Freitagmorgen soll ein konkretes Strategiepapier für einen möglichen Ausstieg folgen.

Ihre Forderung: Die Loslösung vom Schema der Risikogruppen. Stattdessen sollten Aspekte wie die regionale Verteilung berücksichtigt werden. Eine Exit-Strategie könne lediglich mit einer entsprechenden Differenzierung gelingen. Dafür gebe es „klare Kriterien“. Wie diese aussehen und welche weiteren Punkte der Exit-Plan enthält fragt Illner nicht nach – Schade.

Denn die Aussagen zu einem Exit von Helge Braun sind in etwa so schwammig wie die der Bundesregierung und vieler Minister. Vom Kanzleramtschef war allerdings auch im Vorhinein nicht zu erwarten gewesen, dass er mit dieser Linie bricht. Wann Maßnahmen in welchem Umfang gelockert werden, darüber werden Bund und Länder erst nach Ostern gemeinsam entscheiden. Dann sollten ursprünglich – so der angekündigte Zeitplan – die Schulen wieder öffnen.

Er wolle keine falschen Hoffnungssignale senden: „Aus meiner Sicht gehört dazu, klar zu sagen, was ich nicht beurteilen kann.“ Es gebe „viele positive Signale und auch Hoffnung“, viele Kernfragen seien aber nicht beantwortet.

Als es um das Thema Maskenpflicht geht wird der Mangel an Atemschutzmasken in Deutschland deutlich. Virologin Melanie Brinkmann meint, es sei „ganz schwierig, etwas vorzuschreiben, wenn man das Material nicht hat“. Zuerst müssten die Masken in der aktuellen Situation deswegen „zu den Personen, die stark exponiert sind“, wozu die Virologin unter anderem Ärzte oder Arbeitskräfte in der häuslichen Pflege zählt.

CDU-Mann mit überraschendem Geständnis

Auch Braun äußert sich zum Thema Masken. Die selbstgenähten Masken böten demnach eigentlich keinen wirklichen Schutz, was auch Virologin Brinkmann bestätigt. Dann folgt ein ein offenes Eingeständnis vom CDU-Politiker: „Aus heutiger Sicht ein Fehler, dass wir eine solche Produktion nicht im Inland oder zumindest in Europa im großen Stil haben.“

Auf lange Sicht, ist sich Virologin Brinkmann sicher, gehe an einem Impfstoff gegen das Coronavirus kein Weg vorbei. Dies sei „der heilige Gral“, den man erreiche müsse, um das Leben normal weiterführen zu können.

Eine kurzfristige Lösung könnten auch Anti-Körper-Tests sein. Diese sollen auch im Nachhinein prüfen können, ob eine Person bereits am Coronavirus erkrankt war. Sie wäre dann vor einer weiteren Infektion geschützt. Bereits in etwa einem Monat könnten diese Tests verfügbar sein, schätzt die Virologin. Bis dahin werden wir wohl ohnehin Klarheit haben, unter welchen Auflagen das öffentliche Leben stattfindet. (dav)