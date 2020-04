Maybrit Illner: Virologe mit drastischer Prognose – „Müssen anfangen, mit dem Virus...“

Eine illustre Runde hatte ZDF-Talkmasterin Maybrit Illner am Donnerstagabend in ihre Show geladen. Neben dem Grünen-Politiker Cem Özdemir und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, hatte Illner auch den Professor für Virologie der Uni Bonn, Hendrik Streeck, zu Gast.

Und der zeichnete kein gutes Bild für die kommenden Monate. Auf die Frage von Maybrit Illner hin, auf was man sich nun einstellen müsse, antwortete der Coronavirus-Experte: „Es kann sein, dass wir eine zweite oder dritte Infektionswelle haben werden.“

Maybrit Illner: Virologe mit dramatischer Einschätzung

Es könne aber genauso gut sein, so Streeck, dass die große Katastrophe ausbleibe. Schließlich sei es bislang so gewesen, dass die große Welle durch einzelne Veranstaltungen, wie beispielsweise den Karneval in Heinsberg oder die Urlauber in Österreich ausgelöst wurden.

Die Gäste von Maybritt Illner am Donnerstag:

Cem Özdemir (Politiker)

Malu Dreyer (Politikerin)

Herbert Diess (Vorstandvorsitzender Volkswagen AG)

Mai Thi Nguyen-Kim (Wissenschaftsjournalistin)

Hendrik Streeck (Virologe)

Hendrik Streeck ist Virologe an der Uni in Bonn. Foto: Screenshot ZDF

Zudem sehe es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer noch sehr gut aus. „Wir haben nicht die Todeswelle über Ostern gehabt, wir haben nicht die Kapazitätsgrenze unserer Krankenhäuser überschritten, und wir haben alle einen Crashkurs in Hygiene gehabt. Wir haben alle gelernt, wie das Virus übertragen wird und wie man sich davor schützt. Wir müssen anfangen, mit dem Virus zu leben. Das kennt keine Grenzen, das kennt keine Stop-Schilder, wir werden damit leben müssen.“

Wird es einen Sommereffekt geben?

Interessant auch: Streeck glaubt an einen Sommereffekt. Sollte man jetzt die Restriktionen herunterfahren, könnte sich diese dramatisch auswirken. Wenn die Bevölkerung sich aber weiter an die Vorgaben hält, so Streeck, gehe er nicht davon aus, dass diese so schlimm werde.

Und doch, Streeck gibt zu, dass es sich nur um Theorien handelt: „Ich weiß es genauso wenig, wie jeder andere, der eine Modellrechnung macht.“