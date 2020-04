Maybrit Illner (ZDF): Altenpflegerin mit schweren Vorwüfen – „Absolute Katastrophe!“

Es ist eine Zeit, in der nichts ist, wie es einmal war. Die Straßen sind wie leergefegt, Bars und Restaurants geschlossen. Dort, wo sich normalerweise im Frühling Hunderte Menschen im Freien tümmeln, herrscht gähnende Leere. Das Coronavirus hat Deutschland, die ganze Welt, im Griff.

Doch am schlimmsten trifft es nicht die, die sich normalerweise im Freien vergnügen, das Leben in vollen Zügen genießen, sondern die Hilfsbedürftigen. Für Demenzkranke ist die Situation besonders schwierig: Sie verstehen nicht, was passiert und warum sie plötzlich keinen Besuch mehr bekommen. Maybrit Illner sprach am Sonntagabend im ZDF bei einem Corona-Spezial mit einer Frau, die hautnah miterlebt, wo derzeit die wirklich großen Probleme liegen: in den Seniorenheimen und bei pflegebedürftigen, alten Menschen.

Maybrit Illner (ZDF): Altenpflegerin - „Absolute Katastrophe"

Eva Ohlerth ist seit 30 Jahren in der Altenpflege tätig. Bei Maybritt Illner (ZDF) findet sie deutliche Worte. „Diese Zustände mit dem Besuchsverbot finde ich für demente Menschen eine absolute Katastrophe. Sie verstehen es nicht. Und jetzt kommen wir zudem auf noch weniger Pfleger für noch mehr Menschen: Man kann sich vorstellen, dass sie emotional und psychisch total unterversorgt sind."

Maybrit Illner - die Gäste:

Ursula Hönigs, Deutscher Berufsverband für Altenpflege (DBVA)

Klaus Rheinhardt, Präsident Bundesärztekammer

Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Hendrik Srreeck, Professor für Virologie

Robert Habeck (Grüne), Parteivorsitzender

Eva Ohlerth, Altenpflegerin

Altenpflegerin mit Vorwürfen: „Es war vorhersehbar!"

Sie kritisiert: „Ich weiß gar nicht, wie wir das noch verantworten können. Ich finde das eine Katastrophe." Eva Ohlehrt arbeitete jahrelang in Heimen, ist mittlerweile beim ambulanten Intensiv-Pflegedienst.

Eine Sache, die ihr besonders aufstößt: Es war vorhersehbar. „Hätten wir vorher die Warnschüsse gehört, wäre das nicht passiert." Seit 30 Jahren kämpfe sie gemeinsam mit anderen Pflegern. Warnte, bat um Hilfe. Ohne Ergebnis. Über das, was jetzt passiert, „dürfen wir uns nicht wundern", so die Autorin des Buches „Albtraum Pflegeheim".

Alte Menschen können am wenigsten dafür

Pflege- und Altenheime in Deutschland sind nicht erst seit der Coronakrise überlastet. Jetzt, zu Zeiten der Pandemie, sind sie die Hotspots. Den Einrichtungen fehlt es nicht nur an Personal, sondern auch an Schutzkleidung. Alte Menschen, eine Risikogruppe, zu schützen, ist unter den gegebenen Umständen kaum möglich.

Eva Ohlehrt mit traurigen Worten: „Es tut mir sehr leid für die alten Menschen. Sie können am wenigstens dafür." (cs)

Maybrit Illner läuft sonntags um 22.25 Uhr im ZDF. Das „Corona-Spezial" kannst du auch in der ZDF-Mediathek anschauen.