Offen wie nie! Max Mutzke über seine dunkelste Zeit: „Es hat mich zerrissen“

Sänger Max Mutzke (44) spricht über die schwerste Phase seines Lebens – die Trennung von seiner Jugendliebe Nazu. Der Musiker lässt bei RTL tief blicken. Mit Nazu war Max ganze 17 Jahre zusammen, sie ist die Mutter seiner vier Kinder. Doch 2016 kam das bittere Ende. Und das hat Spuren hinterlassen.

„Diese Trennung war natürlich schrecklich, zwei Jahre war das der Horror. Es hat mich zerrissen, es hat sie zerrissen, es hat die Kinder zerrissen“, erzählt Max offen.

Max Mutzke ganz privat

Kennengelernt haben sich die beiden schon in der Schulzeit. Schon damals war für sie klar, sie wollen früh eine Familie. „Ich wollte früh Vater werden“, erinnert sich Mutzke. „Zum Glück habe ich die Mutter meiner ersten Kinder kennengelernt, die auch früh Mutter sein wollte.“ Aus dem Teenie-Traum wurde echter Alltag und irgendwann das große Loslassen.

Trotzdem hat das Ex-Paar es geschafft, den Respekt füreinander zu bewahren. „Wir können nicht mehr als Paar zusammen sein“, sagt Max. Aber eine gewisse Liebe bleibt, weil „wir uns so lange kennen und so lange lieben.“ Und diese Liebe zeigt sich in besonderer Form. Heute verbringen Max und Nazu sogar gemeinsam Urlaube, zusammen mit ihren neuen Partnern und der ganzen Patchwork-Bande.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

„Wir sind eine große Patchwork-Familie. Ich kann stolz und glücklich darüber erzählen, dass wir viel Zeit miteinander verleben“, sagt Max im Gespräch mit dem „Express“. Inzwischen hat der Musiker mit seiner neuen Partnerin erneut Nachwuchs bekommen.

Die älteren Kinder lieben ihr neues Geschwisterchen, und wünschen sich noch mehr. „Meine Kinder haben gesagt, sie wollen noch ein Geschwisterchen. Egal, von welcher Seite es kommt“, so Max im Gespräch mit RTL.