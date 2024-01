Matthias Schweighöfer: Witzige Mode-Panne nach pompöser Party – „Was für eine Nacht!“

Für ist schon etwas ganz besonderes, bei Preisverleihungen wie den Oscars oder den Golden Globes in Beverly Hills über den roten Teppich laufen zu dürfen. Schauspiel-Star Matthias Schweighöfer wurde am Samstag diese große Ehre zu Teil.

In dem amerikanischen Spielfilm „Oppenheimer“ spielt der 43-jährige die Rolle des deutschen Physikers Werner Heisenberg. Der Blockbuster startete am 20 Juli 2023 in den deutsche Kinos und zählt zusammen mit „Barbie“ zu den Film-Highlights des vergangen Jahres.

Filmdrama „Oppenheimer“ räumt bei den Golden Globes ab

In dem Drama geht es um den amerikanischen Forscher Robert Oppenheimer, den Chefentwickler der ersten Atombombe. Absolut hochkarätig besetzt mit Hollywood-Stars wie Matt Damon, Robert Downey Jr. und Emily Blunt. Der Ire Cillian Murphy wurde bei den Golden Globes in der Kategorie „Bester Schauspieler“ in einem Drama ausgezeichnet. Vier weitere Kategorien konnte „Oppenheimer“ für sich entscheiden. Die Preise gelten als Wegweiser für die Oscars, die am 10. März 2024 vergeben werden.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Ein Grund zum Feiern, auch für Matthias Schweighöfer. Der war für die glamouröse Gala mit seiner Partnerin Ruby O. Fee (27) extra aus Berlin angereist. Das Schauspielerpaar sorgte für einen stilsichern Auftritt, den sie mit privaten Clips auf Instagram eindrucksvoll dokumentieren. Er im Anzug, sie im einem aufregend geschnittenen schwarzen Kleid mit sexy Ausschnitt, fast wie ein Bond-Girl.

Matthias Schweighöfer in Hollywood: Was hat er da in der Hand?

„What a day. What a night.“, kommentiert der Schauspieler diesen besonderen Abend. Die Fans feiern ihren Auftritt: „Toll, was ihr erreicht habt“, heißt es in den Kommentaren und: „Krass und ihr mittendrin – Wahnsinn!“ Doch was ist das? Auf dem Weg auf Aftershow Party ertappt ein Fotograf Matthias Schweighöfer extrem gut gelaunt, aber ohne Schuhe!

Auf Socken geht es zur Feier des Senders HBO! Es wird noch verrückter, denn in seinen Händen hält er die High Heels seiner Freundin. Nur ist Ruby O. Fee nirgends zu sehen. Was ist da los? Ein lustiges Bild, das Rätsel aufgibt. Leider lässt uns das Paar im unklaren, warum beide die Golden Globes scheinbar barfuß verlassen haben.

In Deutschland ist Matthias Schweighöfer aktuell im Kinofilm „Girl You Know It’s True“ zu sehen, außerdem konnte er in der sechsten Staffel auf Pro7 bei „Wer stiehlt mir die Show“ punkten.