Matthias Schweighöfer: Alles nur inszeniert – jetzt droht Ungemach

Matthias Schweighöfer gehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Auch international hat er spätestens als Tresorknacker in „Army of Thieves“ (2021) seinen Durchbruch geschafft. Immer wieder schlüpft der Schauspieler in verschiedene Rollen. Seit über 20 Jahren ist er mittlerweile schon im Film-Geschäft und führt inzwischen auch selbst Regie.

2012 wurde seine Leistung mit einer Wachsfigur im Madame Tussauds in Berlin geehrt. Doch nun folgte der Schock! In dem Wachsfiguren-Kabinett soll eingebrochen worden sein, und die Diebe hatten es ausgerechnet auf die Figur von Matthias Schweighöfer abgesehen.

Matthias Schweighöfer: Wachsfigur eiskalt geklaut

Um 9.35 Uhr soll Mathias Schweighöfer eine Sprachnachricht vom Madame Tussauds aus Berlin bekommen haben. Das Wachsfiguren-Kabinett hatte eine schockierende Nachricht für den deutschen Schauspieler: „Hallo Matthias, bei uns wurde heute Nacht eingebrochen und deine Wachsfigur wurde gestohlen. Ich wollte dich nur kurz informieren. Wir wissen tatsächlich noch nicht, was passiert ist. Wir sind gerade noch dabei zu schauen und das Material zu sichten. Wir melden uns nachher nochmal bei dir.“ Gemeint ist seine Wachsfigur in der Rolle als Ludwig Dieter in „Army of Thieves“.

Diese Sprachnachricht veröffentlichte der 42-Jährige in seiner Instagram-Story. Auch in der Story des Wachsfiguren-Kabinetts heißt es: „Wegen eines internen Vorfalls öffnen wir heute am 26.03. erst um 10.30 Uhr.“ Diese Redaktion hat in Berlin angerufen und nachgehakt. Und tatsächlich: Eine Sprecherin von Madame Tussauds bestätigtee den schrecklichen Diebstahl. Inzwischen wurde auch ein Video der Überwachungskameras veröffentlicht.

Madame Tussauds zeigt Diebstahl-Aufnahmen

Darauf ist zu sehen, wie zwei vermummte Männer die Wachsfigur gegen 6.38 Uhr auf einen Hebewagen heben, diese mit einem schwarzen Tuch einhüllen und dann mit der Statur wieder verschwinden. Draußen laden die Diebe das Abbild von Matthias Schweighöfer in einen weißen Transporter, der umgehend die Reifen quietschen lässt und davon rast, während sich die Täter zu Fuß aus dem Staub machen. Das Madame Tussauds hofft durch die Aufnahmen auf Zeugenhinweise.

Doch jetzt kommt raus. Die Aktion war bloß inszeniert. Eine Werbeaktion. „Ihr Lieben, es handelt sich hierbei um einen von uns initiierten PR Stunt als Vorbereitung auf eine coole Aktion am Donnerstag“, heißt es von „Madame Tussauds“. Und nun droht auch noch Ärger mit der Polizei. Die ermittelt nun wegen Vortäuschung einer Straftat. Ein Polizeisprecher verurteilt die Tat gar als „moralisch verwerflich“.