Matthias Schweighöfer verrät private Details über seine Ex-Beziehung – „Kannte ich so gar nicht“

Schauspieler Matthias Schweighöfer spricht so offen wie selten über sein früheres Liebesleben. In Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ blickt der 44-Jährige auf die Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Ani Schromm zurück – und lässt dabei durchblicken, was ihm damals emotional fehlte.

Fast 15 Jahre lang war er mit der Regieassistentin liiert, mit der er zwei Kinder hat. Heute ist Ruby O. Fee seine große Liebe – und wie Schweighöfer verrät, hat sie nicht nur sein Herz, sondern auch seine Familie für sich gewonnen.

Matthias Schweighöfer: „Man hat Raum. Das kannte ich so gar nicht“

Im Podcast sagt Matthias Schweighöfer über seine Zeit mit Ani Schromm: „Früher hat viel gefehlt.“ Die beiden lernten sich 2004 kennen, trennten sich 2018 endgültig nach einem letzten Versuch – kurz darauf machte Schweighöfer seine Beziehung zu Ruby O. Fee offiziell.

Heute schwärmt er: „Ruby hat keine negativen Anteile. Man hat Raum. Das kannte ich so gar nicht.“ Auch mit seinen Kindern Greta (2009) und Valentin (2014) versteht sich Ruby bestens: „Greta und Valentin lieben Ruby. Das macht mich glücklich“, sagte er bereits im Interview mit dem „Stern“.

Privat wie beruflich ein Team – mit klaren Regeln

Nicht nur privat, auch beruflich bilden Ruby und Matthias ein Paar: Zuletzt standen sie gemeinsam für den Netflix-Film „Brick“ vor der Kamera. Doch wie funktioniert das als Liebespaar am Set?

Im Interview mit dem „Playboy“ verriet Ruby: „Ich würde ja einem anderen Kollegen auch nicht ungebeten sagen, was ich an seinem Spiel gut fand oder nicht.“ Diese Regel gelte auch in der Beziehung. Kritik gibt es nur, wenn sie ausdrücklich gewünscht ist: „Ungefragte Kritik ist tabu.“

Matthias Schweighöfer zeigt sich in diesem Gespräch reflektiert, ehrlich und emotional. Mit Ruby O. Fee scheint er eine Beziehung auf Augenhöhe gefunden zu haben – mit Raum für Liebe, Familie und gemeinsame Projekte. Seine Rückschau zeigt: Manchmal braucht es den richtigen Menschen, um sich selbst ganz neu zu erleben.

