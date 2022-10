Matthias Reim: Comeback in Oberhausen – Reaktion einiger Fans ist enttäuschend

Es war der Auftritt, der an diesem Abend wohl am heißesten erwartet worden war. Knapp zwei Monate nachdem Matthias Reim sein „Burnout-Problem“, wie er es selbst nannte, öffentlich gemacht hatte, stand der Schlagerstar wieder auf der Bühne.

Ganz kurzfristig hatte ihn Veranstalter „Semmel Concerts“ noch ins Line-Up seiner „Schlagernacht des Jahres“ geschoben. Und siehe da: Matthias Reim war zumindest auf der Bühne wieder ganz der Alte. Auch wenn einige Fans nicht so ganz mitspielen wollten.

Matthias Reim gibt sein Comeback in Oberhausen

Doch beginnen wir von vorne. Lange hatten die Schlager-Begeisterten ausharren müssen. Bereits um kurz vor 18 Uhr hatte die Schlagernacht begonnen. Um 23.30 Uhr kam dann endlich der Mann, dessen Comeback so sehnlich herbeigesehnt wurde.

Zu den Klängen von Queens „We will rock you“ und Feuerfanfaren kam der 64-Jährige auf die Bühne. Applaus. Jubel. Ein wenig verhalten jedoch wirkte der Zuspruch des Publikums schon. Gemessen mit den Dezibel-Königen des Abends Mickie Krause und Oli.P war die Reaktion gar enttäuschend.

Es mag daran gelegen haben, dass sich die Halle schon merklich geleert hatte. Schließlich hatten die ersten bereits um kurz vor 16 Uhr die „Rudolf-Weber-Arena“ in Oberhausen erreicht. An Reim jedenfalls lag es nicht. Dem Schlager-Star war die Comeback-Freude sichtlich ins Gesicht geschrieben. „Ohne euch ist alles so leer, so langweilig, so öde, und ich bin froh, dass ich hier bin“, dichtete er seinen Song „4:30Uhr“ passend für Oberhausen um. Und auch äußerlich schien dem frisch gebackenen Vater die Pause sichtlich gutgetan zu haben. „Ich hatte eine kleine Pause, war auch nötig. Alles gut“, so der Sänger.

Reim wirkte fit, sang etliche seiner Hits wie „Du bist mein Glück“, „Ich hab‘ geträumt von dir“ oder „Tattoo“ und streute auch ein Duett mit Sohn Julian zum Cat-Stevens-Klassiker „Father and Son“ ein. Und natürlich durfte auch „Verdammt, ich lieb‘ dich“ nicht fehlen. Da wurde es dann auch wieder richtig laut. Ende gut, alles gut also. Oder wie Matthias Reim es so schön ausdrückte: „Ihr seid der Hammer, danke schön. Ich will euch nie verlieren.“

Die „Schlagernacht des Jahres“ mit Stars wie Howard Carpendale, Matthias Reim oder Mickie Krause ist in diesem Jahr noch in Berlin (5. November 2022), Erfurt (12. November 2022) und Frankfurt (19. November 2022). Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.