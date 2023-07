Matthias Reim sitzt in Hotellobby: Plötzlich rauschen Rettungskräfte heran

Matthias Reim ist eine echte Schlagerlegende. Seit Jahrzehnten schon steht der sympathische Korbacher auf der Bühne, hat in all den Jahren Höhen und Tiefen erlebt. Und vermutlich fast alles schon einmal gesehen. Doch auch ein alter Hase wie Matthias Reim kann noch überrascht werden.

Was war geschehen? Ein Beitrag von RTL zeigt, wie Matthias Reim mit Bekannten in einer Hotellobby sitzt. Der Schlagerstar scheint ganz entspannt zu plaudern, als plötzlich Rettungskräfte in die Lobby rauschen.

Matthias Reim trifft Henning Baum in ungewohntem Outfit

Einer von ihnen: Schauspieler Henning Baum. Der Essener, unter anderem aus der Erfolgsserie „Der letzte Bulle“ bekannt, dreht gerade im Rahmen seiner Sendung „Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit – Helden mit Hindernissen“ mit echten Rettungssanitätern. Und kennt auch Matthias Reim.

Dabei hatte er den Schlagerstar zunächst gar nicht gesehen. „Henning, Henning, siehst du, wer da auf der Couch sitzt“, machte ein Kollege den Schauspieler auf den prominenten Hotelgast aufmerksam.

Und Baum? Ganz in Rettungssanitäter-Uniform gekleidet, nutzt er die Chance auf einen kleinen Plausch. „Was machst du denn hier?“, fragte Reim direkt. Und Baum in seiner typischen Ruhrpott-Art antwortet: „Ja, ich bin am arbeiten. Ich bin Rettungssanitäter und wir drehen hier gerade eine Dokumentation.“

Matthias Reim mit klarer Forderung

Ein Thema, das scheinbar auch Matthias Reim unter den Nägeln brannte. „Ich habe so einen Respekt davor. Die fahren ran und müssen wirklich helfen. Mitten in der Nacht. Sie müssen da sein. Sie müssen das Richtige machen. Sie müssen konzentriert sein. Sie müssen die Nacht durchmachen. Die leiden viel mehr als ich. Ich habe gerade in der Arena Oberhausen so einen Spaß gehabt und werde dafür auch relativ gut bezahlt. Die Jungs und die Mädels, die hier nachts mit diesen Karren losfahren, die werden einfach scheiße bezahlt. Rauf mit der Kohle“, fordert der „Verdammt, ich lieb dich“-Sänger.

Wahre Worte, die wohl auch Henning Baum so unterschreiben würde. Die ganze Doku kannst du dir in der Mediathek bei RTL Plus anschauen.