Matthias Höhn privat: Am Set ging er seiner schwangeren Freundin fremd!

Wer „Berlin Tag und Nacht“ auf RTL Zwei verfolgt, dem dürfte der Name Pascal Reuter ein Begriff sein. Doch wie sieht es mit dem Menschen hinter der Kamera aus? Zwei Jahre lang war Matthias Höhn bei „BTN“ in der Rolle von Pascal zu sehen. Während man im TV das dramatische Leben des Berliners verfolgen konnte, leistete sich Matthias Höhn privat aber einen unverzeihlichen Ausrutscher.

Eigentlich sieht Matthias Höhn mit seiner aufgeweckten Art ganz sympathisch aus – das dachten viele Fans von „BTN“, bis der TV-Darsteller die Hüllen fallen ließ. Er hatte seiner schwangeren Freundin das Herz gebrochen! Und zwar nicht auf die sanfte Tour. Bei „Promi Big Brother“ auf Sat1 muss sich Matthias Höhn 2024 also im Griff halten. Wie Matthias Höhn inzwischen privat tickt, verraten wir dir.

Matthias Höhn privat: Bei „BTN“ fand er sein Liebes-Glück – gleich doppelt!

An einer Sporthochschule war Matthias Höhn, genannt „Matze“, auf dem besten Weg zum Profi-Fußballer. Ein Kreuzbandriss machte ihm dann den Strich durch die Rechnung. Er entschied sich dazu, der Sport-Karriere den Rücken zu kehren und ins TV zu gehen. Dazu machte Matthias Höhn privat eine Ausbildung im Bereich Marketing-Kommunikation in einer Komparsen-Agentur und war erstmal nur hinter der Kamera zugange. Mit dem Einstieg bei „BTN“ öffnete sich eine neue Tür Matthias Höhn. Wegen seiner Rolle als Pascal schmiss er die Ausbildung. Von 2017 bis 2019 war Matthias Höhn als Pascal bei „BTN“ am Start. Am Set fand er das Liebes-Glück – und zwar gleich zweimal!

Bei „BTN“ war Matthias Höhn vor der Kamera immer wieder an der Seite von Nathalie Bleicher-Woth in der Rolle vom Kim Terenzi zu sehen. Zusammen kamen die beiden aber nicht. Am Set verliebe sich Matthias Höhn privat in Schauspiel-Kollegin Jenefer Riili und machte die Beziehung schon vier Monate nach seiner letzten Trennung bekannt. Gemeinsam haben Jenefer Riili und Matthias Höhn einen Sohn namens Milan, der 2018 auf die Welt kam. Heiratsdruck hatte es bei Matthias Höhn und Jenefer Riili nie gegeben, wie die beiden in einem Interview verrieten. Nach dem Serien-Aus von „BTN“ zog das Paar nach München, Matthias überraschend aber wieder zurück nach Berlin. Jenefer Riili und Matthias Höhn trennten sich im Jahr 2020 nach zwei Jahren Beziehung. Der offizielle Grund? Sie hatten sich auseinandergelebt. Privat steckte aber mehr hinter der Trennung von Matthias Höhn.

Trennungs-Drama von Matthias Höhn: Wer ist die Neue an seiner Seite?

Zeigte Matthias Höhn bei „Prominent getrennt“ Reue für seinen Seitensprung? Foto: RTL

Nachdem sich Matthias Höhn und Freundin Jenefer Riili trennten, waren die beiden im Jahr 2023 bei „Prominent Getrennt“ zu sehen. Gleich zu Anfang der Show verkündete Jenefer, dass ein Liebes-Comeback mit Matthias Höhn ausgeschlossen ist. In der Show kam der wahre Grund für die Trennung zwischen Matthias und Jenefer ans Licht: Er war ihr während der Schwangerschaft fremdgegangen – und zwar mit einer anderen Frau am „BTN“-Set! Der Gedanke daran, dass die Andere ihr während der Schwangerschaft noch den Bauch gestreichelt hatte, war für Jenefer Riili unerträglich. Die Entschuldigung von Matthias Höhn: Alkohol hätte ihn dazu getrieben, an den eigentlichen Akt könne er sich nicht mal mehr erinnern. Ob das wirklich stimmt?

Dass Jenefer Riili die Aussage für eine Lüge hält, war offensichtlich, als sie Matthias Höhn bei „Prominent Getrennt“ vorwarf, er hätte beim Betrug nicht mal verhütet. Kein Wunder, dass Jenefer auf Instagram bekannt gab, sie habe privat mit Matthias Höhn abgeschlossen und trauere der Zeit nicht hinterher. Spekulationen der „BTN“-Fans, Matthias Höhn wäre mit Nathalie Bleicher-Woth fremdgegangen, stritt diese umgehend ab. Matthias Höhn ist seit Juli 2024 mit seiner neuen Freundin Lejla verheiratet. Das Highlight der Hochzeit: Vin Diesel persönlich schaute vorbei und gratulierte. Auf Instagram und TikTok, wo Matthias Höhn über 1 Million Follower hat, wurde der Moment festgehalten.

