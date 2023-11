Matthew Perry: Toxikologisches Gutachten veröffentlicht – es zeigt EINES eindeutig

Sein Verlust schmerzt Serien-Fans auf der ganzen Welt. Am 28. Oktober 2023 wurde „Friends“-Star Matthew Perry tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Der Mann, der in der Kultserie die Rolle des stets ironischen, aber liebenswerten Chandler Bing verkörperte, starb im Alter von 54 Jahren.

Schnell wurde darüber diskutiert, was dahinter stecke, wurde Matthew Perry doch nur wenige Tage zuvor noch in der Öffentlichkeit gesehen. Nun wurden erste Erkenntnisse aus dem toxikologischen Gutachten öffentlich.

Matthew Perry: Erste Erkenntnisse bezüglich seiner Todesursache

Demnach wurden weder Meth noch Fentanyl im Blut des TV-Stars nachgewiesen, wie die britische „Daily Mail“ berichtet. Perry, der leblos in seinem Whirlpool gefunden wurde, hatte lange mit Süchten zu kämpfen. Offen sprach der Schauspieler über mehrere Entzüge, denen er sich unterzogen hatte.

Die Ermittler, die nach seinem Tod sein Haus durchsuchten, fanden keine illegalen Drogen, dafür jedoch verschreibungspflichtige Medikamente, die ordnungsgemäß beschriftet und in Vorratsflaschen aufbewahrt waren.

Bei seinen „Friends“-Co-Stars herrscht große Trauer ob des plötzlichen Ablebens des Schauspielers. Mit traurigen Worten nahmen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer Abschied von ihrem Kollegen und Freund.

„Friends“-Co-Stars nehmen Abschied

In einem Statement, das das Magazin „People“ zuerst veröffentlichte, hieß es von den „Friends“-Stars: „Wir sind alle zutiefst am Boden zerstört über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie.“

Die Schauspieler weiter: „Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment werden wir uns Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben.“