Matthew Perry: Jennifer Aniston mit bewegenden Worten – „Er war gesund“

Die Nachricht über den Tod des „Friends“-Stars Matthew Perry traf prominente Wegbegleiter und Fans völlig unvorbereitet. Am 23. Oktober 2023 wurde der US-Schauspieler tot in seinem Anwesen in Los Angeles aufgefunden. Der Fernsehstar wurde nur 54 Jahre alt.

Stets ironisch, aber liebenswert verkörperte Perry die Rolle des Chandler Bing in der Kultserie „Friends“. Der Tod des Schauspielers bewegte Fans und Kollegen weltweit, die Flut an Anteilnahme war überwältigend. Nun meldet sich Schauspielkollegin Jennifer Aniston erneut zu Wort.

Matthew Perry: Am Morgen seines Todes haben sie noch geschrieben

Der Tod ihres jahrelangen „Friends“-Co-Stars Matthew Perry muss für Schauspielerin Jennifer Aniston besonders schwer zu verkraften gewesen sein. Auch privat verband die Schauspieler eine innige Freundschaft. In einem Interview mit der Zeitschrift „Variety“ gibt Aniston nun überraschende Details über Perrys Todestag bekannt. Demnach hatte Aniston am 23. Oktober noch mit ihrem Freund und Kollegen per SMS geschrieben. Nur wenige Stunden später war der Fernsehstar tot.

Aniston zeigt sich auch Wochen später fassungslos über den Tod ihres geliebten Freundes. In dem Interview berichtet die Schauspielerin über den Zustand von Perry: „Er hatte keine Schmerzen. Er hatte keine Probleme. Er war glücklich. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass er wirklich gesund war.“ Umso überraschender muss die Todesnachricht für Aniston gekommen sein. Die Schauspielerin befindet sich noch mitten im Prozess des Trauerns und erzählt: „Ich vermisse ihn sehr. Das machen wir alle. Ich hoffe, er kann erfahren, dass er auf eine Weise geliebt wurde, wie er es nie gedacht hätte.“ Aniston erinnert sich stets liebevoll an ihren Kollegen.

Die endgültige Todesursache von Matthew Perry wurde bisher nicht bekannt gegeben. Der Schauspieler wurde am 3. November in Los Angeles beerdigt.