Matthew Perrys zweiter Todestag: „Friends“-Fans feiern ihn mit besonderer Geste

Zwei Jahre ist es her, dass Schauspieler Matthew Perry völlig überraschend verstorben ist. In der Serie „Friends“ verkörperte er die Rolle des Chandler Bing und wurde dadurch weltweit bekannt.

Am 28. Oktober 2025 jährt sich sein Todestag des erfolgreichen Schauspielers zum zweiten Mal. Seine Fans feiern Matthew Perry mit einer ganz besonderen Geste, die einem sofort ans Herz geht.

Zweiter Todestag von Matthew Perry

Der Tod von des TV-Stars hat 2023 Millionen von Menschen geschockt. Bis heute trauern die Fans der Kult-Sendung „Friends“ um den Schauspieler. Auf Instagram gedenken die Verantwortlichen der „Matthew Perry Foundation“ dem Verstorbenen zu seinem zweiten Todestag.

„Um den verstorbenen, großen Matthew Perry am zweijährigen Jahrestag seines Todes zu ehren, feiern wir sein Vermächtnis durch die Arbeit der Matthew Perry Foundation. Um sich an das Glück und das Lachen zu erinnern, das er uns allen gebracht hat, lasst uns euren Lieblingsmoment von Friends in den Kommentaren unten wissen“, heißt es in dem Statement.

In den Kommentaren teilen Tausende Fans zahlreiche GIFs des Schauspielers in seiner Rolle des Chandler Bing – eine rührende Geste. „Zu viele Bing-Momente zur Auswahl. Der beste Freund, den jeder braucht“, schreibt ein Instagram-Nutzer darüber hinaus.

Ein anderer kommentiert: „Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du nicht mehr da bist. Ich erinnere mich noch gut an die Nacht, als ich von deinem Tod erfuhr. Ich weinte stundenlang. Ich glaube, ich habe noch nie um einen Schauspieler geweint. Du warst für mich nicht nur Chandler Bing; du warst Teil einer Serie, die mir in meinen schlimmsten und besten Tagen Trost spendete. Friends zu sehen, hat mir immer ein bisschen geholfen.“