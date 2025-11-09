Am Tag nach der „Masked Singer“-Ausstrahlung wissen alle Bescheid

Für Fernsehmacher ist diese Zahl so bedeutend. Sie entscheidet oftmals über das Wohl und Wehe einer Show. Ihre Veröffentlichung ist wie eine Maske die fällt – die Quote. Und so dürften auch die Macher der ProSieben-Show „The Masked Singer“ am Sonntagmorgen ganz genau hingeschaut haben, als beispielsweise beim Branchenportal „DWDL“ die Quoten veröffentlicht wurden.

Und siehe da: Nach eher unerfreulichen Staffeln, scheint es nun wieder aufwärts zu gehen für den einstigen Quotengaranten von ProSieben. Zwar konnte „The Masked Singer“ im Gesamtpublikum nur bedingt überzeugen. Lediglich 1,291 Millionen schalteten ein, bescherten ProSieben zur Primetime eine Quote von 6,6 Prozent (Zum Vergleich: Der ARD-Krimi „Hagen Benz – das Böse in dir“ konnte 5,441 Millionen vor die TV-Geräte locken und dem Ersten damit eine Mega-Quote von 24,22 Prozent bescheren).

„The Masked Singer“ wieder im Aufwind

Dafür jedoch lief es bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich besser. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich ProSieben mit „The Masked Singer“ sogar fast den Tagessieg. 0,428 Millionen wollten die Gesangsshow mit den kreativen Kostümen sehen. Ein Marktanteil von stattlichen 12,6 Prozent. Lediglich die ARD-„Tagesschau“ konnte noch mehr Zuseherinnen und Zuseher verbuchen.

Ebenfalls ein Erfolg. ProSieben setzte sich gegen die Show-Konkurrenz vom ZDF durch. Also zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Gesamtpublikum mussten sich Matthias Opdenhövel und Co. klar gegenüber Johannes B. Kerner geschlagen geben. Den wollten da nämlich laut „DWDL“ 3,333 Millionen Menschen sehen. Ein Marktanteil von starken 15,6 Prozent.

Es bleibt also spannend. Nicht nur, wer sich unter den Masken befindet (das kannst du übrigens hier verfolgen), sondern auch, ob „The Masked Singer“ sein Quotenhoch in der kommenden Woche bestätigen kann.