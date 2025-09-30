Marvin Kleinen privat: Frauen brüderlich im selben Zimmer geteilt! „Zehnmal passiert“

Der Name Kleinen steht im Reality-TV für ordentlich Programm – ist einer der Brüder, oder gleich das Doppelpack zu sehen, ist jede Menge Action garantiert. Während Calvin Kleinen dafür bekannt ist, nichts anbrennen zu lassen, scheint Marvin seine Herzdame im TV gefunden zu haben. Aber wie sieht es eigentlich privat bei Marvin Kleinen aus?

Bei „Ex on the Beach“ und „Are you the One“ hatte Marvin Kleinen gute Gelegenheiten, um die Frau fürs Leben zu treffen – auf die Dauer blieb bis jetzt keine Beziehung bestehen. Wird sich Jennifer Degenhart im „Sommerhaus der Stars“ 2025 verabschieden oder bleiben?

Marvin Kleinen privat: Durch seinen Bruder kam er ins Reality-TV

Reality-Sternchen Marvin Kleinen wurde am 21. September 1994 in Aachen geboren. Durch seinen Bruder Calvin Kleinen ist er ins deutsche Reality-TV gekommen. Denn bevor Marvin überhaupt an seiner ersten Show teilnahm, war Calvin schon längst Legende. Wer kennt den „Bon-Schlonzo“ nicht? Zusammen nahmen die Kleinen-Brüder 2022 bei „Couple Challenge“ teil und überzeugten mit ihrer Bro-Power. Im Finale dann das spannende Duell: Marvin und Calvin Kleinen gegen Sandra Sicora und Tommy Pedroni. Der pralle Gewinn von 82.250 Euro floss in die Tasche der Brüder! Ein starker Startschuss für Marvin Kleinen im Reality-TV – von seinem Bruder schaute er sich später noch einiges ab.

Kein Bro-Code vor der Kamera: Frauen teilen sie untereinander

Im Frühjahr 2025 nahmen Marvin und Calvin Kleinen zusammen bei „Ex on the Beach“ teil. Was dabei von vorneherein klar war: Bei so vielen Ex-Freundinnen ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, das einer der Brüder mit der Ex vom anderen anbandelt. Der Bonus on Top: Die Couples schlafen in einem Zimmer. Während Marvin also vor sich hin döst, geht Calvin mit Franziska Temme auf Tuchfühlung. Der Sex mit der Ex vom Bruder findet nicht nur live vor der Kamera, sondern auch direkt hinter dessen Rücken statt! Vor der Show hatten sich Marvin und Franzi kennengelernt, kamen zwar nicht in eine Beziehung, wurden aber auf jeden Fall intim miteinander. Aber für die Kleinen-Brüder kein Problem.

Bro-Code? Gibt es bei Marvin und Calvin Kleinen nicht. Ganz im Gegenteil – sharing is caring! Im RTL-Interview berichtet Calvin Kleinen: „Das ist jetzt gar nicht mal so unüblich (…) Das ist schon, ich glaube, locker so um die zehnmal passiert oder so!“ Für Marvin ist dagegen klar: Sollten mal wahre Gefühle im Spiel sein, ist die Frau des anderen Bruders tabu – wie etwa bei seiner Auserwählten Jennifer Degenhart.

Bro-Code? Nicht bei den Kleinen-Brüdern! Foto: IMAGO

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart: Das perfekte Paar?

Marvin Kleinen und Freundin Jennifer Degenhart haben sich schon 2023 in der sechsten Staffel von „Are you the One?“ kennengelernt? Nach Ende der Show starteten sie in ihre Beziehung, meinten es privat richtig ernst und zogen sogar zusammen. Dann im November 2024 der bittere Cut: Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart trennen sich. Trennungsgrund? Unbekannt. Bekannt ist jedoch, dass Jenny die Trennung von Marvin Kleinen privat ziemlich mitgenommen hat.

Dass Marvin es mit der Beziehung zu Jenny jedoch ernst meinte, wurde damals deutlich. Im Interview mit „VIP.de“ verriet Marvin Kleinen, dass er die Teilnahme bei „Temptation Island“ auf Jennys Wunsch hin gezielt abgelehnt hatte. Und zwar mit den Worten: „Nein, für mich bist du Familie. Ich mach‘ das nicht.“ Wenn das nicht mal ein Liebesbeweis ist! Nach dem Wiedersehen in der sechsten Staffel von „Ex on the Beach“ gab es im Frühjahr 2025 dann das Liebes-Comeback von Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart. Dass ihre Beziehung jetzt noch stärker ist, wollen die beiden im „Sommerhaus der Stars“ beweisen. Ob das was wird?

