Martin Rütter: Neue Show bei Vox – sie hat NICHTS mit Hunden zu tun

Martin Rütter kann sich freuen – er soll auf dem Sender VOX Moderator einer ganz neuen Sendung mit besonderem Format werden.

In einem Interview verrät Martin Rütter mehr über die geplante Quizshow namens „Die Rote Kugel“ und warum dieses Format die Kandidaten wahnsinnig machen wird.

Martin Rütter: Die rote Kugel gewinnt an Bedeutung

Die VOX-Kugel war schon immer das Symbol des Senders. Ob in den Werbeeinlagen oder in der Vorschau – sie ist immer präsent und kaum mehr wegzudenken. Nun soll sie mit einer eigenen Sendung noch mehr an Bedeutung gewinnen – und dafür soll mitunter der Hundeprofi Martin Rütter sorgen.

In einem Interview mit der Mediengruppe verrät er mehr zum neuen Format des VOX-Symbols.

Das ist Martin Rütter:

wurde 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

ist ein deutscher Hundetrainer und Buchautor

ist seit Mitte der 90er Jahre durch eine Reihe von Fernseh- und Bühnenproduktionen bekannt, die über den Umgang mit Hunden berichten

war bis 2013 mit Bianca Rütter verheiratet

„Der Hundeprofi“ und „Der V.I.P. Hundeprofi“ sind bekannte Fernseh-Produktionen, in denen er mitwirkt

++++ Martin Rütter: Sein eigener Vierbeiner geht dem Hundeprofi auf die Nerven – „Ziemlich rotzig“ ++++

Martin Rütter: Es geht um 100.000 Euro

In dem Interview erzählt Rütter, dass er schon immer gerne gespielt und gezockt hat und wie gerne er Quizshows besucht. „Und dann kam die Idee von VOX und ich war sofort Feuer und Flamme, denn ‚Die Rote Kugel’ hat eine einzigartige Kombination aus Fragen-Mechanik und Action Element.“ Da kam das Timing von VOX ja anscheinend genau richtig!

Vom Hundeprofi zum Quiz-Show-Master: Martin Rütter berichtet über neues VOX-Format. (Archiv) Foto: picture alliance / Jörg Carstensen

Dass Martin Rütter vom neuen Format begeistert ist und es kaum noch abwarten kann, ist unschwer zu erkennen. „Ich kann jetzt schon versprechen: ‚Die Rote Kugel‘ wird die Kandidatinnen und Kandidaten wahnsinnig machen, sie kann aber auch vieles verändern. Denn schließlich geht es um nicht mehr und nicht weniger als 100.000 Euro“ , äußerte er und macht das Publikum somit neugierig.

Martin Rütter: Hundeprofi ist voller Elan

Doch Kandidaten seien gewarnt: So ganz einfach scheint das Quiz nicht abzulaufen, wie Martin Rütter berichtet. „Die rote Kugel muss gespielt und in ein Loch gesenkt werden – und da haben wir bei den Aufzeichnungen schon das ein oder andere Drama erlebt“, erzählt der Hundeprofi im Interview.

Wie die Idee von VOX nun in die Tat umgesetzt wird, können die Zuschauer ab dem 17. Februar immer mittwochs um 20.15 Uhr hinter den Bildschirmen miterleben. (ali)