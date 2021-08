Martin Rütter: TV-Sender macht es offiziell – darauf dürfen sich Fans im September freuen

Fans von Martin Rütter haben allen Grund zur Freude: Der TV-Sender Vox holt ein bewährtes Format zurück, mit dem der Hundeprofi endlich wieder im Fernsehen zu sehen ist.

Die zweite Staffel von „Der Hundeprofi – Rütters Team“ startet früher als erwartet.

Martin Rütter: Fans haben allen Grund zur Freude. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Martin Rütter bekommt tatkräftige Unterstützung

Seit 25 Jahren ist Martin Rütter in Sachen Hundetraining unterwegs. Er ist der Experte Nummer Eins, wenn es darum geht, Haltern und Hunden bei Problemen zu helfen. Martin Rütter hat durch seine Arbeit erreicht, dass frisch gebackene Hunde-Herrchen wie selbstverständlich zum Hundetraining gehen.

Das ist Hundeprofi Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst, sie sind in seinem Shop erhältlich

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

Zudem betreibt Martin Rütter mehrere Hundeschulen

Da die Nachfrage nach dem Hundeprofi enorm ist, hat Martin Rütter im vergangenen Oktober erstmals Unterstützung bekommen. „Der Hundeprofi – Rütters Team“ ist ein Ableger-Format von Martin Rütter, bei welchem der Hundeprofi nicht mehr alleine unterwegs ist. Unterstützt wird er von fünf professionellen Hundetrainerinnen und -trainern aus ganz Deutschland.

Vox holt das Format von „Der Hundeprofi – Rütters Team“ zurück ins TV. Foto: TVNOW / Boris Breuer / Simon Veith

Nachdem bereits die erste Staffel von „Der Hundeprofi – Rütters Team“ ein riesiger Erfolg war, holt Vox das Format jetzt zurück.

Martin Rütter: Tolle Neuigkeiten für Fans - Vox holt „Rütters Team“ zurück

Wie der TV-Sender Vox ankündigt, kehrt die Sendung mit Martin Rütter und seinen Helfern in diesem Jahr einen ganzen Monat früher zurück.

Die zweite Staffel „Der Hundeprofi – Rütters Team“ startet mit zehn neuen Ausgaben bereits am Samstag, den 18. September, um 19.10 Uhr auf Vox.

In der ersten Folge versucht Hundebesitzerin Laura bei der Erziehung ihres Dobermanns Akosch zu helfen, der sich mit seinem ganzen Gewicht in die Leine hängt und so einen Spaziergang unmöglich macht. Martin Rütter und sein Team werden diesem Problem mit vollem Einsatz entgegenwirken. (mkx)