Martin Rütter: Vierbeiner soll eingeschläfert werden – Hundeprofi ist völlig geschockt

Martin Rütter hat als Hundprofi schon den ein oder anderen Problemfall miterlebt. Aber der aktuelle schockierte ihn doch sehr.

Eigentlich ist Vierbeiner Feedback ein Hund, wie er im Buche steht. Der 15 Monate alte Schäferhund ist zutraulich, wirkt glücklich, beißt nicht.

Und doch könnte er zum Problemfall von Martin Rütter werden. Er zeigt neurotische Züge, die sich dahingehend auswirken, dass sich der junge Hund ständig im Kreis dreht, nicht zur Ruhe kommt.

Martin Rütter: Hund Feedback sollte eingeschläfert werden

In der Wiederholungsfolge der VOX-Show „Der Hundeprofi“ soll Martin Rütter nun der Retter in der Not sein. Dramatisch: Der Hund namens Feedback sollte schon eingeschläfert werden.

Martin Rütter und Bianca Langenbach mit Schäferhund "Feedback". Foto: TVNOW / Mina TV GmbH

Eigentlich war Feedback im Tierheim, konnte aufgrund seiner Neurose nicht vermittelt werden. Wäre Bianca Langenbach nicht gekommen, um dem Tier eine Chance zu geben, würde er schon nicht mehr leben. Doch das Verhalten des Hundes ändert sich auch bei Bianca zu Hause nicht. Für die Besitzerin gibt es deshalb nur noch eine Hoffnung: die Hilfe vom Hundeprofi Martin Rütter.

+++ „Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross trägt Sonnenbrille – er ahnt nicht, wer sich darin spiegelt… +++

„Hundeprofi“ Martin Rütter macht krasse Beobachtung bei Hund

Der VOX-Star erkennt beim Anblick des Tieres sofort: „Vom Charakter her ist das ja ein Schnuckelchen. Der ist nur auf 180.“ Doch Martin Rütter ist realistisch: „Ich kann dir noch gar keine Prognose geben, ob der überhaupt eine Chance hat.“ Entsetzende Worte, auch für die Halterin des jungen Tieres.

---------------------

Das ist „Hundeprofi“ Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

er studierte zunächst Sportwissenschaften, ließ sich danach zum Tierpsychologen ausbilden

Später moderierte er neben Bettina Böttinger die WDR-Sendung „Eine Couch für alle Felle“

2008 startete bei VOX seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Bei VOX läuft nun Rütters neue Show „Helden auf vier Pfoten“

---------------------

Das Trainingsziel ist es nun, Feedback abzulenken, Übungen konzentriert auszuführen. Im Garten kann Bianca ihren Hund mit einem Ball ablenken. „Wenn Feedback eine Aufgabe hat, ist er ein ganz normaler, freier, gelöster Hund“, bemerkt auch der Hundeprofi.

+++ Martin Rütter: Hundeprofi trifft auf Dobermann – was dann passiert, kommt völlig unerwartet +++

Was ansatzweise schon hilft, ist also Druck, den Martin Rütter ihm gegenüber auslöst. Der Ball wird ständig in seine Richtung geworfen, er hat keine Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen.

---------------------

Weitere News:

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen platzt öffentlich der Kragen – „F*** you!“

Martin Rütter: Hundeprofi zeigt DIESE verstörende Bilder – „Keinen Schreck kriegen!“

Urlaub auf Mallorca: Essener berichtet – „Mit Maske wirst du blöd angeguckt“

---------------------

Martin Rütter: Hund Feedback bekommt zweijährige Chance

„Was einfach schön zu sehen ist: Der ist ein Hund, der einfach ganz kooperativ ist. Der sucht einfach jemanden, der sagt: ‚Wie machen wir es jetzt eigentlich?‘“

Besitzerin Bianca soll nun genauso weiter verfahren. Zwei Jahre will sie dem Vierbeiner nun geben. Ob der Hund seine neurotischen Gewohnheiten aber wirklich ganz ablegen kann, das bleibt abzuwarten.

+++ „Goodbye Deutschland“ (Vox): Frau drängelt sich bei Ikea vor – dann wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt +++

Martin Rütter: kann er den Hund vorm Einschläfern retten?

Was Hundeprofi Martin Rütter noch alles versuchen will, um Schäferhund Feedback vor der Einschläferung zu retten, kannst du bei TVnow sehen.