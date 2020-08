Martin Rütter: Hundeprofi mit bitterer Ansage – „Ich werde es nach 23 Jahren…“

Für Martin Rütter steht Hundeerziehung an der Tagesordnung. Der Hundeprofi wird überall da gebraucht, wo Tierbesitzer verzweifeln. Fast nie kann der VOX-Star die Erziehungsmethoden der Leute nachvollziehen, doch was ihn besonders auf die Palme bringt, hat sich nun beim Spazierengehen im Park gezeigt.

In der VOX-Sendung „Der Hundeprofi“ will sich Martin Rütter das Verhalten der beiden Dackel Bella und Diva angucken. Die Tiere halten an der Leine nicht still, bellen jeden an, der an ihnen vorbeigeht. Ihr Frauchen Maria weiß sich keinen Rat mehr.

Martin Rütter: Hundeprofi geht durch Park – dann macht er bitterböse Entdeckung

Doch als Martin Rütter hautnah miterlebt, wie die Hunde an der Leine abgehen, kann er sie sogar fast schon verstehen. Denn: Sekündlich kommt ein anderer Hund auf die beiden Kläffer zu, ohne Besitzer in der Nähe. „Ich finde das total krass, dass kein Mensch in der Nähe ist“, findet der Tierpsychologe.

---------------------

„Hundeprofi“ Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte zunächst Sportwissenschaften

danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei VOX seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender VOX läuft nun Rütters neue Show „Helden auf vier Pfoten“

---------------------

Plötzlich sieht er immer mehr Vierbeiner, die ohne Leine und Herrchen oder Frauchen in der Nähe ihr Unwesen treiben. Martin Rütter kann nicht glauben, was er sieht.

Martin Rütter kann nicht glauben, was er im Park sieht. Foto: Screenshot TVNow

Martin Rütter: DAS hat er bei Hundebesitzern noch nie verstanden

„Ich werde es nach 23 Jahren Berufserfahrung nie verstehen, warum Hunde kreuz und quer durch die Parks rennen. Die Menschen gar keinen Einfluss haben.“ Und dann platzt ihm wahrhaftig der Kragen. „Ey Leute, nehmt die Hunde an die Leine, wenn die nicht hören. Das geht so einfach nicht!“

---------------------

---------------------

Immerhin: Ausgerechnet seine neuen Dackelschützlinge sind die einzigen Hunde an der Leine. Aber kann er die bei so vielen umherlaufenden Tieren wirklich vom Bellen abbringen?

Die Auflösung kannst du bei der „Der Hundeprofi“ bei TVNow sehen.