Martin Rütter trifft schwere Entscheidung: „Es tut mir total leid“

Martin Rütter ist Hundeprofi, Shop-Besitzer, Welpen-Flüsterer, Publikumsliebling und eigentlich gerade auf Tour. Doch für seine Fans hat der tierliebe TV-Star jetzt schlechte Nachrichten.

Denn Martin Rütter ist krank. Hustensaft alleine reicht hier nicht aus, damit der Entertainer wieder auf der Bühne stehen kann. Und deshalb hat Martin Rütter jetzt eine schwere Entscheidung getroffen. Die Reaktion von seinen Fans ist unglaublich.

Martin Rütter kündigt Show-Ausfall an

Auf seinem Instagram-Kanal hält Martin Rütter seine Fans regelmäßig persönlich auf dem Laufenden. So auch am Donnerstag (2. Dezember), als er eine Ankündigung macht.

„Ihr hört es schon an der Stimme, auch Hagen und Siegen müssen wir leider verschieben“, lässt Rütter sein Publikum wissen. Unter dem Beitrag heißt es: „Es tut mir total leid, aber auch die Shows in Hagen und in Siegen müssen krankheitsbedingt verschoben werden.“ Immerhin: Einen Ersatztermin für Hagen gibt es bereits. Am 27. April 2023 soll das Event nachgeholt werden. Einen passenden Termin für Siegen gibt es auch schon. Am 15. März soll die Show jetzt stattfinden. Dafür wird das „Iserlohn Spezial“ einen Tag vorverlegt auf den 14. März.

Martin Rütter von Tierschützer vertreten

Weil Rütter bereits in den letzten Tagen nicht ganz fit war, meldeten sich laut eigenen Angaben viele mit lieben Worten bei dem Hundeprofi. Und auch unter seinem endgültigen Absage-Beitrag zeigen sich Martin Rütters Fans mitfühlend.

Mehr Themen:

„Natürlich haben wir dafür Verständnis! Weiterhin gute Besserung und ich freue mich schon riesig auf den Ausweichtermin“, „Hauptsache du achtest auf dich. Wir wollen, dass du 100 Jahre alt wirst“ und „Was nicht geht, geht nicht. Und die Gesundheit geht immer vor“, sind nur einige der Nachrichten.

Weil er krankheitsbedingt ausfällt, müssen die Fans des Hundeprofis aber auch an anderer Stelle auf Martin Rütter verzichten. Denn auch in der neuen Folge seines Podcasts ist er diesmal nicht dabei. Anders als bei seinen Tour-Terminen gibt es hier aber eine Vertretung für Rütter – Tierschützer Jan Peifer springt ein und spricht noch einmal über die Dreharbeiten zu „Der Hundeprofi unterwegs“, bei denen er mit Martin Rütter über das Tierleid in der Massentierhaltung aufklärte.