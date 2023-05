Martin Rütter: Publikum in Düsseldorf reagiert mit krassen Beschimpfungen

Bei den Shows von „Hundeprofi“ Martin Rütter haben wir ja schon einiges erlebt. Da wurde gelacht, weil irgendetwas unerwartet Komisches plötzlich im Publikum vor sich ging. Da wurde geweint, weil Martin Rütter auch den Tod des geliebten, vierbeinigen Familienmitgliedes in seinen Programmen nicht außer Acht lässt. Pfiffe oder gar Wut sind jedoch eher selten.

Bei Martin Rütters Auftritt am Freitagabend (28. April 2023) in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle war genau dies der Fall. Die Pfiffe galten jedoch nicht dem „Hundeprofi“ selbst, sondern einem Gast, der zu ihm in die Show gekommen war.

Martin Rütter erhält unerwarteten Besuch

Wir erinnern uns: Martin Rütter kritisiert in seinen TV-Shows bei RTL immer wieder den Welpenhandel. Teils in riesigen Hallen werden Hunderte Tiere gehalten, später werden sie in Deutschland verkauft. Auch am Freitag kam das Thema Welpenhandel auf den Tisch beziehungsweise auf die Bühne. Und da meldete sich plötzlich ein Herr im Publikum. Es handelte sich um einen Welpenhändler aus Deutschland, der sich Martin Rütter stellte und mit ihm ins Zwiegespräch ging.

„Diese Art von Welpenverkauf, mag sie auch legal sein, ist für Hunde Quälerei“, wurde Rütter deutlich. Eine Aussage, die der Welpenhändler so nicht stehen lassen wollte. Er habe bei den Hundetransporten aus dem Ausland immer eine Ortung im Auto, zudem eine Kamera und eine Temperaturanzeige, er wisse stets auf fünf Meter genau, wo die Tiere seien und wie lange sie fahren.

+++ Martin Rütter: Frau bittet in Welpen-Show um Date +++

Doch Rütter ließ nicht locker: „Selbst wenn das politisch in Ordnung ist, ändert das nichts daran, dass das für Tiere eine Katastrophe ist.“ Aber das wäre mit Hunden, die aus Tierheimen in Rumänien kommen, doch nicht anders, entgegnete der Welpenhändler. Da würden sie aber aus einer Notsituation kommen, so Rütter.

Diskussion mit einem Welpenhändler

Und dann kam es zur Eskalation. Der Welpenhändler forderte, dass Martin Rütter keine Lügen mehr über ihn erzähle, seinen Namen nicht mehr in dem Zusammenhang nenne. Darauf ließ sich Rütter jedoch nicht ein. „Sie sind herzlich eingeladen, jeden Abend zu kommen. Und ich werde jeden Abend diese Bilder zeigen und nahezu wörtlich verkünden, was ich hier gesagt habe.“ Tosender Applaus brandete für den „Hundeprofi“ auf. Er habe keine Angst, so Rütter.

Mehr Nachrichten:

So ging der Händler unter Buhrufen, Pfiffen und Beleidigungen von der Bühne. Aber auch da zeigte sich wieder die Souveränität des erfahrenen TV-Stars. „Nein, nein. Hört auf damit. Ich finde es gut und ich finde es richtig, dass sich jemand einer Diskussion stellt. Und diesen Moment muss man auch akzeptieren“, so Rütter an sein Publikum gewandt.