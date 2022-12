Martin Rütter ist baff: Der Hundeprofi kann nicht glauben, was er mit ansehen musste

Als „Der Hundeprofi“ hat sich Martin Rütter im TV einen Namen gemacht. Sein Ruf als Tierflüsterer eilt ihm voraus. Den Rummel um seine Person nutzt er nicht nur immer wieder für neue Show-Ideen, sondern auch für seine Tour.

„Der will nur spielen“ heißt der Titel des Programms, der auch auf Rütter selbst zutreffen könnte und mit dem er auch 2023 in diversen Städten auftreten will. Denn für einen unterhaltsamen Abend macht der Hundeprofi so einiges. Aber auch sein Publikum ist nicht ohne, denn was der Hundeprofi jetzt bei einem seiner Auftritte sehen musste, machte ihn glatt fassungslos.

Martin Rütter ist perplex, als er ins Publikum guckt

Alles fängt damit an, dass Martin Rütter auf der Bühne steht und erklärt: „Wenn du als Mann nach Hause kommst und mit dem Hund eine Party feierst, sagst du ihm ‚ich liebe dich‘ du bist total wichtig, du bist der beste Kumpel. Und wenn du dann aber zu deiner Frau gehst und sagst ‚ Hallo‘ sagst du dem Hund, ‚Ja gut, die Olle wohnt zufällig auch hier, das war es aber auch‘.“

Wie in einem Instagramvideo auf seinem Kanal zu sehen ist, läuft Rütter mit dem Mikrofon in der Hand über die Bühne, als er plötzlich innehält und ungläubig ins Publikum guckt. Dann spricht er eine Zuschauerin direkt an und fragt: „Hast du ihn geschlagen? Hast du ihn jetzt wirklich gemaßregelt?“

Martin Rütter ist ganz begeistert von seinem Publikum

Der TV-Star ist ganz begeistert von der Tatsache, dass die Zuschauerin bei seinen Worten über den Unterschied zwischen der Begrüßung des Hundes zu der der eigenen Frau ihren Mann angerempelt hatte. Anscheinend, damit der mal genau hinhört, was man auf keinen Fall machen sollte. „Das ist einfach herrlich“, sagt Rütter amüsiert.

Als die Zuschauerin auf die Frage, was für einen Hund sie habe dann auch noch mit dem Wort „Hugo“ antwortet, kann sich Rütter kaum beruhigen vor Erheiterung. Der Hundeprofi fragt noch einmal nach, eine konkrete Hunderasse lässt sich aus dieser Antwort immerhin nicht ableiten. Die Zuschauerin verrät, dass sie einen Terrier zu Hause hat. „Das passt ja zu dir. Du maßregelst ihn hier nach fünf Minuten der Show und hast einen Terrier zu Hause?“, prustet Rütter los. Hundefans dürften wissen, was damit gemeint ist …