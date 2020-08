Martin Rütter: Hundeprofi teilt skurrile Videos – „Wurde dein Account gehackt?!“

Was ist nur mit Martin Rütter los?

Der Hundeprofi teilte am Freitag mehrere skurrile Videos auf seiner Facebook-Seite. Viele Fans wissen nicht so recht, was Martin Rütter ihnen sagen möchte.

Martin Rütter teilt mehrere Videos

Alles fing in der Nacht auf Freitag an. Um 1.03 Uhr teilte Martin Rütter den Trailer zur Kinderserie „Neues aus Uhlenbusch“. Sie wurde von 1977 bis 1982 im ZDF ausgestrahlt.

Am nächsten Morgen ging es weiter. Um 10.27 Uhr teilte der Hundeprofi den „Manah Manah Song“ aus der „Sesamstraße“.

Hundeprofi teilt verschiedene Intros

Am Freitagabend um 19.12 Uhr legte Martin Rütter nach. Diesmal teilte der Hundeprofi das Intro der „Muppet Show“.

Der (vorerst) letzte skurrile Facebook-Post stammt von 23.36 Uhr. Martin Rütter teilte das Intro zur Kinderserie „Michel aus Lönneberga“.

Fans sind ratlos

Was es mit den Posts auf sich hat, erklärt Martin Rütter nicht. Viele Fans sind ratlos. Eine Auswahl an Kommentaren:

„Okay, was ist denn heute los?“

„Hast du eine Wette verloren?“

„Wurde dein Account gehackt?!“

„Ist das ein Wettbewerb? Wer kennt die meisten alten Kinderserien?“

Hundeprofi Martin Rütter. Foto: imago images / Future Image

-------------------------------------

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte zunächst Sportwissenschaften, ließ sich danach zum Tierpsychologen ausbilden

Später moderierte Martin Rütter die WDR-Sendung „Eine Couch für alle Felle“

2008 startete Rütters eigene Sendung „Der Hundeprofi“ bei VOX, seine neueste Show heißt „Helden auf vier Pfoten“

Mittlerweile moderiert er auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Nebenbei hat Rütter diverse Bücher über das Training von Hunden geschrieben

-------------------------------------

Plausible Erklärung

Eine Frau findet in den Kommentaren schließlich doch noch eine plausible Erklärung für die skurrilen Posts von Martin Rütter. Sie weiß, dass der Hundeprofi vor einigen Tagen seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Gut möglich, dass Martin Rütter deswegen in Erinnerungen schwelgt. (nr)