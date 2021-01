Martin Rütter: Hundeprofi vergleicht Leinen-Problematik mit Querdenkern: „Das ist auf Menschen übertragbar“

Auf Martin Rütters Ratschlägen zählen inzwischen unzählige Hundeliebhaber. Der Duisburger wurde als „Der Hundeprofi“ zum Fernsehstar und hat das Vertrauen vieler Menschen geweckt.

Um es seinen Zuhörern so nachvollziehbar wie möglich zu machen, verwendet Martin Rütter hin und wieder sonderbare Vergleiche.

Martin Rütter erklärt Problem an Menschen-Beispiel

Was genau in einem Hund vorgeht, können wir Menschen nur erahnen. Dank „Hundeprofi“ Martin Rütter wissen wir aber ungefähr, wie wir uns vielleicht in vergleichbaren Situationen fühlen würden.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

In seinen Erklärungen greift der 50-Jährige immer wieder aus Vergleiche aus unserem Alltag zurück. So auch, als er im RTL-Morgenmagazin „Guten Morgen Deutschland“ zu Gast war.

Martin Rütter: „Randalieren, bis der Arzt kommt“

Dort richtete sich ein Zuschauer mit folgendem Problem an den Hunde-Experten: „Meine Hündin Maya, fast 3 Jahre, zieht wie bekloppt an der Leine, bellt andere Hunde an und will sie beißen. Zudem bellt sie Menschen an, wenn sie an der Leine ist.“ Ein Problem, das sicherlich viele Hundehalter kennen.

Nicht jeder Hund mag es, an der Leine zu laufen. (Symbolbild) Foto: imago images

Martin Rütter riet ihm daraufhin, den Hund so lange motzen zu lassen, bis er sich beruhigt habe. „Wir lassen den Hund wirklich an der Leine randalieren, bis der Arzt kommt. Und die [anderen, Anm.d.Red.] Hunde bleiben aber da. Und erst, wenn er sich entspannt und zur Ruhe kommt, gehen die Test-Hunde wieder weg“, schilderte er eine seiner Trainingseinheiten.

Martin Rütter: Querdenker sind wie unsichere Hunde

Die Erklärung hinter dieser Maßnahme könne man auch auf das Verhalten einiger Menschen während der Corona-Pandemie ableiten, so Rütter.

„Das ist auf Menschen übertragbar. Je aggressiver jemand ist, je unsicherer ist er eigentlich. Sehen wir ja jetzt in Corona: Die Leute sind unsicher, also verquarzte Theorien kommen an den Tag“, erklärte der Hundeprofi.

Ein Vergleich, der den einen oder anderen Zuschauer am Morgen sicherlich zum Schmunzeln gebracht hat. Ob sich Martin Rütters Theorie auch bei der Aufklärung von Corona-Leugnern bewahrheiten könnte? Fraglich.

Den „Hundeprofi“ in Aktion kannst du am Sonntag ab 19.05 Uhr bei „Martin Rütter – Die Welpen kommen“ auf RTL sehen.