Martin Rütter: Video irritiert Fans – „Sehen pervers aus“

Als „Hundeprofi“ hat sich Martin Rütter einen Namen gemacht. Ob als Experte in der RTL-Show „Die Welpen kommen“ oder bei seinem eigenen Shop – sein Publikum vertraut auf das Urteil des TV-Stars und Hundeschulen-Betreibers. Kein Wunder also, dass ihm auf Instagram mittlerweile über 300.000 Menschen folgen.

Und die haben aktuell ordentlich was zu Lachen. Neben der ein oder anderen eindringlichen Warnung in Sachen Tierschutz und Co. und Videos zur Vermittlung von Hunden, macht Martin Rütter auf seinem Social-Media-Kanal auch gerne mal Werbung in eigener Sache. Bei seinem neuesten Produkt gibt’s jetzt allerdings skeptische Blicke von seinen Fans.

Martin Rütter sorgt mit Werbevideo für Lacher

Was wäre besser geeignet, als ein Werbevideo für das eigene Produkt, durch das direkt klar wird, worum es eigentlich geht? Eigentlich nichts. Es sei denn, die Zielgruppe ist sich am Ende nicht ganz sicher, für was da eigentlich gerade geworben wird.

In dem von Martin Rütter am Dienstag (6. Juni) online gestellten Video geht es eigentlich um ein harmloses Hundespielzeug. Wobei die Betonung auf eigentlich liegt, denn auf den ersten Blick müssen viele seiner Fans bei dem „Stöckchenersatz“ in bunten Farben mit Riffelung und jeweils einer dicken Kugel am Ende an etwas ganz anderes.

Fans können Werbung nicht ernst nehmen

Unter dem Video sammeln sich die Kommentare. Hier ein Überblick:

„Leute, bitte überdenkt mal euer Design“

„Achso, ‚Hundespielzeug‘. Na, ja“

„Die sehen pervers aus, sorry“

„Das sieht aus wie ein Sextoy“

„Im ersten Moment etwas irritierend“

„Das verschenke ich als Dildo“

Dass das Hundespielzeug eigentlich gar keinen Zusammenhang mit sexuellen Handlungen hat, wird durch das Video anscheinend nicht ganz deutlich.

Hinzu kommt die vielleicht nicht ganz günstige Kameraperspektive. Die zeigt verschiedene Menschen auf Bauchhöhe, wie sie den flexiblen Stab hin und herbewegen, auffangen und aus dem Bild werfen.