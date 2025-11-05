Martin Rütter verkündet die traurige Nachricht: Ab 2026 ist Schluss!

Schock für alle Hundefreunde! Martin Rütter hängt seine Bühnenkarriere an den Nagel. Doch keine Sorge, im Fernsehen bleibt er uns erhalten. Aber er will kürzertreten.

Der beliebte Hundeprofi Martin Rütter begeistert seit Jahren sein Publikum. Seine Sendung „Der Hundeprofi“ läuft seit 2008 auf VOX. Seit 2022 sucht er auf RTL in „Die Unvermittelbaren“ neue Familien für Tierheimhunde.

Martin Rütter trifft endgültige Entscheidung

Nun verkündete Martin Rütter überraschend sein Bühnen-Aus. Im Interview mit dem „Spiegel“ sprach er über diesen Schritt. „Ich werde im kommenden Jahr zum letzten Mal auf Tournee gehen. Dann war ich 25 Jahre unterwegs, wir reden von 1.500 Bühnenshows und 1.000 Vorträgen. Das ist ein Brett“, offenbart er.

Ihm mache es zwar Spaß, auf der Bühne zu stehen. Doch das Leben auf Tour sei „kräftezehrend“. Jeden Tag eine andere Stadt und ein Leben im Hotel fordern ihren Tribut. Martin Rütter betont aber, dass er sich nicht komplett zurückziehen werde. Er will sich weiterhin für den Tierschutz einsetzen. Für seine Fans erfreulich: Auch im Fernsehen wird er „dosiert“ zu sehen sein.

Er denkt an seine Gesundheit

Ein lebensbedrohliches Ereignis habe sein Leben verändert. Mit 37 Jahren erlitt Martin Rütter eine gefährliche Herzmuskelerkrankung. Er habe damals „dem lieben Gott guten Tag gesagt“. Seitdem achtet er besser auf sich und sagt auch mal Angebote ab.

So lehnte Martin Rütter ein Angebot als Team-Kapitän in einer ARD-Quizshow ab. „Ich mag die Sendung, aber 150 Aufzeichnungen jährlich, das passt nicht in meine Lebensplanung“, erzählte er im Gespräch mit dem „Spiegel“.