Martin Rütter geht auf Abschiedstournee: Was du jetzt wissen musst

Entertainer Martin Rütter verkündete am Mittwoch (5. November) eine traurige Neuigkeit für seine treuen Fans und Hundefreunde. 2026 gibt er seine Show-Abschiedstournee und bleibt danach der Bühne fern.

Obwohl er dennoch „dosiert“ im Fernsehen zu sehen ist und sich nicht komplett zurückzieht, ist es für seine Anhänger eine dramatische Veränderung. Grund genug, einmal einen Blick auf das Leben des Hundeprofis zu werfen.

Martin Rütter revolutionierte das deutsche TV

Wenn Martin Rütter auf der Bühne steht, wird schnell klar: Hier spricht keiner über Hunde, sondern jemand mit ihnen. Dem gebürtigen Duisburger gelang in den vergangenen Jahrzehnten etwas Neuartiges.

Er machte Hundetraining massentauglich und brachte Millionen Menschen bei seinen Shows oder vor dem heimischen Fernseher zum Lachen. Zudem begleitete er zahlreiche überforderte Hundebesitzer und ihre Vierbeiner auf ihren Wegen.

Und diese Leidenschaft für Hunde hat Martin Rütter schon seit Jahrzehnten. Er studierte Tierpsychologie und widmete sich fortan komplett den Vierbeinern. 1995 gründete Rütter das „Zentrum für Menschen mit Hund“ in Erftstadt (NRW). Dort entwickelte er auch seine eigene Trainingsphilosophie: D.O.G.S. – Dog Oriented Guiding System.

Er half Vierbeinern und ihren Besitzern

Sein Ansatz: Hundeerziehung funktioniert nur, wenn Mensch und Tier sich gegenseitig verstehen. Ohne Zwang, ohne Strafe, dafür mit klaren Regeln und Vertrauen. Den großen Durchbruch brachte das Fernsehen.

Seit 2008 läuft bei Vox seine Erfolgssendung „Der Hundeprofi“. Hier begleitet Martin Rütter echte Fälle und zeigt Lösungen, die oft verblüffend einfach wirken. Der Mix aus Humor, Empathie und Fachwissen machte ihn zum bekanntesten Hundetrainer Deutschlands.

Hier gibt es die Tickets für seine Abschiedstournee

Zudem tourt Martin Rütter erfolgreich mit Live-Programmen quer durch Deutschland. Immer mit einem Augenzwinkern und klarer Botschaft: Der Mensch ist meist das größere Problem, nicht der Hund. Seine Bücher und Shows erreichen zahlreiche Menschen.

Schwer vorstellbar, dass es schon bald keine weiteren Events geben wird. Umso wichtiger für seine Fans ist es, sich seine „Schluss! Aus!“-Abschiedstournee 2026 nicht entgehen zu lassen. Martin Rütter wird durch zahlreiche deutsche Städte touren.

Die Karten sind ab dem 7. November um 10 Uhr im exklusiven Vorverkauf bei „eventim.de“ und ab dem 10. November um 10 Uhr im allgemeinen Vorverkauf über Martin Rütters Onlineshop erhältlich.