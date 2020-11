Martin Rütter ist besorgt, als er Hund beobachtet: „Die Situation ist ernst“

Der Hund gilt als bester Freund des Menschen - doch viele Besitzer müssen erkennen, dass das Leben mit einem Vierbeiner nicht immer so einfach ist, wie sie erhofft hatten. Doch zum Glück gibt es Hilfe, wenn die Situation ausartet. Deutschlands bekanntester Hundeprofi Martin Rütter kennt sich aus, wenn das Verhältnis zwischen Hund und Besitzer schwierig ist.

Dieses Mal hat es der Experte bei „Der Hundeprofi - Rütters Team“ mit Kevin und Kenzo zu tun. Schon beim ersten Blick erkennt Martin Rütter: „Kenzo ist ein skeptischer Hund, ganz verunsichert.“ Auch laut ist der Rüde, sein Herrchen versucht verzweifelt, ihn zu beruhigen. Dreht ihn zur Seite, hebt die Pfoten ab.

Martin Rütter deutlich: „Alles Blödsinn“

„Alles Blödsinn“, erklärt Martin Rütter. Aber dennoch ist er froh: „Der Hund ist nett mit seinem Menschen - das ist für mich die wichtigste Voraussetzung im Training.“

Der Vierbeiner stammt aus einer rumänischen Tötungsstation. Kevin hatte eine schwierige Zeit, wollte sich wieder einen Hund anschaffen - und fand Bilder von Kenzo. „Ich habe mich sofort in mein kleines Problemtier verliebt“, erzählt er in der Sendung. Martin Rütter ist ganz angetan.

Manche Hunde haben eine schwierige Beziehung zu ihrem Besitzer. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

„Hundeprofi“ Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

studierte Sportwissenschaften

danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi - Rütters Team“

Martin Rütter in Sorge

Doch schon bald ist er in Sorge, als Kevin und Kenzo Gassi gehen. Der Besitzer übe zu viel Druck auf den 50-Kilogramm schweren Mischlingshund aus, weshalb er verunsichert sei, so der Profi. Laut bellt er während des Spaziergangs, versucht, in Richtung vorbeigehender Passanten und auf andere Hunde zu springen. Kevin hat Mühe, das Tier zurückzuhalten. „Schluss! Schluss!“, wiederholt er bestimmt.

Martin Rütter sieht das alles gar nicht gerne. „Die Situation ist ernst, da würde ich auch nicht ausschließen, dass er wirklich richtig rangeht.“

Herrchen ist schockiert

Trainerin Franzi Herre, die zu Martin Rütters Team gehört, soll helfen. Sie erkennt schnell: „Was ich ganz entscheidend finde, es geht super viel um dich“, erklärt sie dem Besitzer. Kenzo weise Kevin immer wieder in die Schranken - aber nicht, weil der Hund das will, sondern weil sein Herrchen ihm das aufbürdet, so die Trainerin.

„Er braucht jemanden, der ihn durchs Leben führt, aber du bringst ihm unbewusst bei, dass du das nicht bist.“ Kevin ist schockiert. „Ich bin überrascht, dass das Problem an mir liegt und wie ich mit ihm umgehe.“ Immerhin: Er erkennt schnell das Problem im Umgang mit Kenzo - der erste Schritt ist also getan. (cs)

Wie es mit Kevin und Kenzo weitergeht, siehst du bei „Der Hundeprofi - Rütters Team“ am Samstag ab 19.10 Uhr bei Vox. Du kannst die ganze Folge auch schon vorab auf TV Now anschauen.