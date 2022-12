Martin Rütter stinksauer: Bei diesem Video platzt ihm der Kragen

Seine Meinung offen sagen, das kann Martin Rütter gut. Als „Der Hundeprofi“ ist Rütter für seine ehrlichen Worte bekannt. Herrchen und Frauchen auch mal zurechtzuweisen, wenn sie Schuld am Verhalten ihrer Tiere haben, damit hat Martin Rütter kein Problem.

Darüber hinaus interessiert er sich aber auch für das allgemeine Tierwohl, wie er sowohl in seinem Podcast, als auch auf seiner Tour immer wieder deutlich macht. Jetzt hat eine kleine Videoaufnahme dafür gesorgt, dass Martin Rütter sich wieder einmal öffentlich äußert und seinem Unmut Luft macht.

Martin Rütter teilt Aufnahme von Politiker-Tanz

In seiner Instagram-Story veröffentlicht der TV-Star ein Video der ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Die Aufnahme stammt von dem Instagram-Kanal der Politikerin. Zu sehen ist Klöckner im schicken Glitzerkleid, wie sie mit Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn das Tanzbein schwingt und eine flotte Sohle aufs Parkett legt. Dazu schreibt sie, adressiert an ihre Fans: „Den Tanz mit Jens Spahn wollte ich euch nicht vorenthalten.“

Auch Tanzpartner Spahn hat das Video veröffentlicht, indem er seine Kollegin umherwirbelt. Er sagt: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Julia Klöckner. Schön, mit dir in ein neues Jahrzehnt zu tanzen.“ Ganz so beschwingt klingt Martin Rütter in seiner Wortwahl nicht. Er kann der Aufnahme so gar nichts Positives abgewinnen.

Martin Rütter ganz begeistert von Annalena Baerbock

„Julchen, wenn sie im Nachgang feiert, dass sie es geschafft hat, dafür zu sorgen, dass es nicht einem Tier in Deutschland besser geht“, schreibt der Hundeprofi auf seinem eigenen Profil. Dann ergänzt er: „Dem einen war als Minister die Gesundheit der Menschen egal, die andere hat Tierschutz mit Füßen getreten. Also wenn die beiden keinen Grund zum Feiern haben…“

Mehr Themen:

Wirklich begeistert war Martin Rütter von der Amtszeit der beiden Politiker ganz offensichtlich nicht. Dafür ist er umso begeisterter von der amtierenden Außenministerin Annalena Baerbock. Die hält kurz vor den Festtagen noch eine kleine Weihnachtsansprache auf Instagram mit der Überschrift: „Fröhliche Weihnachten – der Weltlage zum Trotz.“ Die Politikerin resümiert kurz vorm Start von 2023, was 2022 alles passiert ist und spricht darüber, wie es trotz Krieg, Corona und Iran-Konflikten trotzdem auch Positives gab und wie zwischenmenschlich einiges bewegt wurde.

Rütter kommentiert: „Ich bin einfach nur froh und dankbar, dass du genau das bestätigst, das ich in unserem Gespräch gespürt habe. Danke, für all das, was du leistest. Danke, für diese Klarheit. Danke, für diese Herzlichkeit. Danke, für deine Klugheit.“