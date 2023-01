Martin Rütter: Handy klingelt während der Show – er reagiert sofort

Er ist der bekannteste Hunde-Experte des Landes: Bereits seit über zwanzig Jahren ist Martin Rütter im TV unterwegs, seit mehr als zehn Jahren geht er auch mit seinen Bühnenprogrammen auf große Tournee.

Angefangen mit „Hund-Deutsch/Deutsch-Hund“ (2010) über „Der tut nix! (2012)“, „nachSITZen“ (2014), „Freispruch!“ (2017) bis hin zu „Der will nur spielen!“ begeisterte Martin Rütter Tausende von Fans. Was auf der Bühne passiert, haben also schon unzählige Augen sehen dürfen. Was hinter der Bühne passiert, darüber hüllen Künstler aber gerne das Mäntelchen des Schweigens. Nicht so aber der „Hundeprofi“.

Martin Rütter: Für den Sturm des 1. FC Köln reicht es noch

Auf seinem Instagram-Account teilte der Hunde-Experte aus Duisburg einen Ausschnitt aus einer Dokumentation über seine Person, bei der ihn die Macher auch hinter der Bühne filmen durften.

„So Leute, nachdem ihr spekuliert habt, wie meine Pause bei ner Show auf der Livetour aussieht, kann ich es jetzt mal auflösen. Vor ca. 8 Jahren hat mich da ein Kamerateam begleitet. Es hat sich dies bezüglich bei der aktuellen Tour absolut nichts geändert“, schreibt Rütter dazu.

So sehen die Fans in dem Ausschnitt, dass Rütter ein Handy gereicht wird, in der Leitung: Angeblich der Präsident des 1. FC Köln, der ihn als Stürmer verpflichten will und schon drei Mal angerufen habe. Für den glühenden Fan der Geißböcke kein Problem. Als Stürmer könne er einspringen, ulkt der heute 52-Jährige, für mehr reiche es aber von der Laufleistung nicht mehr. Also gesagt, getan: Rütter handelt sofort und greift sich einen Ball zum Training.

Doch damit nicht genug, so muss der „Hundeprofi“ auch noch als Koch und Lkw-Fahrer einspringen. Die Fans jedoch haben Zweifel. „Kein Wunder, dass du damals so dünn warst. Aber, dass das heute immer noch so läuft, nehm ich dir nicht ab. Inzwischen musst du wahrscheinlich so Sachen machen, wie Steffen Baumgart zur Mannschaftsaufstellung beraten, Lakritz verkosten oder Emmas kraulen. Auch heftig stressig, verbrennt aber so gut wie keine Kalorien mehr“, scherzt ein Anhänger.