Martin Rütter schießt gegen SIE – „Der Grund, warum ich meinen Beruf verfluche“

Da lässt Martin Rütter aber ganz schön Dampf ab!

Als Hundetrainer muss Martin Rütter eigentlich eine ordentliche Portion Geduld mitbringen. Schließlich ist nicht jeder Vierbeiner pflegeleicht. Doch in seinem Podcast „Tierisch Menschlich“ teilt er ordentlich aus.

Martin Rütter teilt aus. Foto: imago / xM.xKremerxxFuturexImage

Martin Rütter wettert drauflos

Doch Schuld sind nicht etwa schwer erziehbare Hunde, nein. Martin Rütter bringt da etwas ganz anderes auf die Palme. Und damit das auch alle mitbekommen, hat er einen Ausschnitt seines Podcasts auf seinem Instagram-Account geteilt.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

„Also das ist wirklich das Allerschlimmste. Der Grund, warum ich im Prinzip meinen Beruf verfluche. Wenn ich zu einem Hausbesuch komme und da steht mit so Tchibo-Buchstaben mit schwingender Schrift ‚Carpe Diem‘ oder ‚in diesem Haus herrscht Liebe‘. Wirklich, ich könnte denen auf den Teppich kotzen. Das ist sooo schlimm“, wettert Martin Rütter drauflos.

Martin Rütter regt sich über SIE auf

Doch der Hunde-Profi mag nicht nur keine Menschen, die ‚Carpe Diem‘ irgendwo im Haus geschrieben stehen haben, sondern noch etwas ganz anderes findet er furchtbar: „Dann hat die in aller Regel noch ne Diddl-Maus. Dann ist ganz Endstadium.“

Martin Rütters Follower finden seinen kleinen Wutanfall amüsant

Au weia! Und was sagen seine Follower zu seiner Meinung? Die amüsieren sich darüber, was zahlreiche lachende Smileys in der Kommentarspalte belegen. „Zu geil“, kommentiert ein Fan, eine andere Person schreibt: „Hey, ich habe auch noch meine Diddl-Mäuse von früher.“

Na, da bleibt ja nur zu hoffen, dass Martin Rütter diesem Fan niemals einen Hausbesuch abstatten wird…

Nicht nur Martin Rütter ist auf Instagram unterwegs. Auch DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli ist auf der Social-Media-Plattform zu finden. Dort teilte sie kürzlich mit ihren Anhängern ein sexy Bild – und gleich dazu hatte sie auch noch eine wichtige Botschaft. Erfahre >>> hier mehr. (cf)