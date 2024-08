Martin Rütter: Jetzt ist die Katze aus dem Sack – „Seid gespannt“

Wenn es um Hundeerziehung und den Umgang mit Vierbeinern geht, ist ER genau der Richtige: Martin Rütter. Der TV-Star ist ein echter Experte im Tierreich und hat sich damit einem Namen im Fernsehen gemacht. Bei Formaten wie „Der Hundeprofi“ oder „Die Welpen kommen“ zeigt er nicht nur den Fellnasen, wo es langgeht, sondern schafft auch eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Kein Wunder also, dass der Profi nun mit einem weiteren Tier-Format ins Programm einzieht.

Martin Rütter: Jetzt darf es jeder wissen

Martin Rütter lässt jetzt die Bombe platzen! Der Hundeprofi bekommt ein neues Format bei Vox. Und das mit tatkräftiger Unterstützung von Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens. „Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens“ wird ab dem 17. August samstags um 19:10 Uhr zu sehen sein – also auf einem Sendeplatz, auf dem schon seit vielen Jahren diverse Tier-Formate ausgestrahlt werden.

Rütter kündigt nun die TV-Show auf seinem Instagram-Kanal an: „Leute, seid gespannt. Am Samstag ab 19.10 Uhr gibt’s bei Vox ein brandneues Format. Was Dirk Steffens und ich da so fabriziert haben, erfahrt ihr schon ganz bald“, schreibt Rütter zu seinem Post auf Instagram. „Wir werden unter anderem über Elefanten reden. Der Dirk kennt sich sehr gut aus mit Tieren, der ist nämlich regelmäßiger Zoobesucher“, witzelt Martin Rütter schonmal vorab in dem kurzen Clip.

Martin Rütter: Fans sind außer sich

Von dem neuen Format sind vorerst sechs Folgen geplant. Rütter und Steffens wollen darin zeigen, „dass die Superhirne der Tierwelt mit der menschlichen Intelligenz mithalten können“, wie es auf Vox heißt. Sie „erleben und kommentieren die Geniestreiche“ von Tieren, ordnen die Erkenntnisse ein und fragen sich, was sie für uns alle bedeuten.

Fans des Hundeprofis sitzen bereits auf glühenden Kohlen. „Bin schon sehr gespannt. Mit euch beiden kann es ja nur informativ und unterhaltend werden!“ oder „Zwei Lieblings-Fernsehmänner gemeinsam. Juchhu – der Samstag-Abend ist gerettet“, lauten nur einige der positiven Reaktionen.

Die erste Folge von „Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens“ widmet sich am 17. August den Superhirnen im Tierreich.