Martin Rütter: Paar verzweifelt, weil ihr Hund das tut – „Gefahr total groß“

Martin Rütter schaut sich das Verhalten von Hund Theo genau an.

Für Lukas und Nasti sollte eigentlich alles so schön sein. Das junge Paar aus München ist gerade erst zusammengezogen, will das Liebesglück in vollen Zügen genießen. Doch es gibt ein großes Problem. Ein Problem, bei dem nur noch Hundeprofi Martin Rütter und dessen Team helfen kann.

Denn Lukas hat einen Hund namens Theo, seine Freundin Nasti hat zwei Katzen, Leila und Berry. Ein echter Horror für alle Beteiligten in der Wohnung. Theo ist nicht gut auf die Katzen zu sprechen. Sobald alle Tiere in der Wohnung sind, geht es drunter und drüber. Ein Fall für das Team von Martin Rütter.

---------------------

Das ist „Hundeprofi“ Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

studierte Sportwissenschaften

danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi - Rütters Team“

Rütter betreibt eine eigene Hundeschule

-------------------------------

Für Hundeprofi Martin Rütter, der sich die Szenen über einen Bildschirm anschaut, ist ganz klar: „Das ist nur, weil kein gutes Training stattgefunden hat. Er ist neugierig. Es ist ganz weit weg von: ‚Jetzt schreddere ich die Katze‘. Das kann natürlich schnell kippen und deswegen können wir das Experiment nicht machen.“

Leila und Berry haben Angst vor Hund Theo. Foto: TVNow

Martin Rütters Kollegin Steffi Kraus soll in der Vox-Sendung „Der Hundeprofi – Rütters Team“ Abhilfe verschaffen. Sie fragt das Paar:

„War schon mal 'ne Katze im Maul?“

„Ja.“

„Gab es eine Verletzung?“

„Nein.“

Herausfordern will Martin Rütter es aber nicht. „Ich würde das nicht kleinreden. Denn wenn er schon die Möglichkeit und die Tendenz hat, da reinzupacken, dann ist die Gefahr total groß“, erklärt der gebürtige Duisburger.

Martin Rütter beobachtet, dass der Hund durchaus lenkbar ist. Soll heißen: Es bestehe seiner Meinung nach Potential bei der Erziehung. Mit dem Wassertrick soll es funktionieren. Sobald Theo den Katzen näher kommt, wird er von Hundeerzieherin Steffi Kraus nassgespritzt.

-------------------------------

-------------------------------

Wenn du wissen willst, wie es mit Theo und den Katzen weitergeht, dann kannst du die ganze Folge am Samstag, um 19.10 Uhr bei VOX oder ab sofort bei TVnow sehen.

Bei diesem Anblick lief dem Hundeprofi eine Träne über das Gesicht. Was war passiert? (jhe)