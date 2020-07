Martin Rütter: Hundeprofi zeigt DIESE verstörende Bilder – „Keinen Schreck kriegen!“

Hundeprofi Martin Rütter befasst sich nicht nur mit problematischen Vierbeinern und deren oftmals nicht weniger komplizierten Haltern.

In seiner neuen Sendung „Helden auf vier Pfoten“ (Vox) stellt Martin Rütter besondere Hunde aus aller Welt vor, die erstaunliche Fähigkeiten an den Tag legen und uns Menschen damit eine enorme Hilfe sind. Und dabei gehen die Vierbeiner manchmal sogar so waghalsig vor, dass Rütter das Gefühl hat, sein TV-Publikum beruhigen zu müssen.

Martin Rütter ist beeindruckt: Diese Hunde arbeiten als Rettungsschwimmer!

Die Show beginnt bereits spektakulär. An den Badeseen in Oberitalien sehen nicht nur Rettungsschwimmer nach dem Rechten – nein, auch Rettungshunde sind dort im Einsatz. Allein im Jahr 2019 retten die schwimmfreudigen Vierbeiner rund 20 Badegästen dort das Leben.

In Oberitalien werden Hunde auch bei der Wasserrettung eingesetzt. Foto: TVNOW/back2back

Nur bestimmte Hunderassen sind für den anspruchsvollen Job geeignet. Neufundländer, Labradore und Golden Retriever sind aufgrund ihrer Größe und ihrer Ausdauer dazu in der Lage, die alltäglichen Herausforderungen eines Wasserrettungshundes zu meistern – sei es kilometerweites Schwimmen ohne Pause oder das Ziehen von vollbesetzten Schlauchbooten mit den Zähnen. „Das sind echte Leistungssportler“, so der Hundeprofi.

Doch eine ihrer Pflichten ist für die Rettungshunde wirklich eine enorme Herausforderung: Verunglückt ein Schwimmer weit vom Strand entfernt, begibt sich der Vierbeiner mit den Rettungsschwimmern via Helikopter zur Unglücksstelle – und muss dann aus fünf Metern Höhe ins Wasser springen!

Hund springt aus Helikopter? Rütter rechnet mit besorgten Zuschauern

„Für den Hund ist das ein großer Sprung“, erklärt Rütter. „Denn er darf sich nicht einfach fallen lassen, sonst würde er auf den Kufen des Helikopters landen. Er muss aktiv nach vorne springen. Das kostet den Hund eine große Überwindung.“

Als er in seiner Sendung zeigt, wie die Hundetrainer diesen Sprung mit den Tieren üben, sieht es kurz so aus, als ob die Ausbilder Rettungshündin Zoe einfach aus dem Hubschrauber in den See hinunter werfen. Doch Rütter gibt Entwarnung: „Keinen Schreck kriegen!“

Vor allem kräftige Hunderassen wie Neufundländer eignen sich für den Einsatz als Wasserrettungshund. Foto: TVNOW/back2back

Denn auch hier geht es nur um eine Hilfestellung, um dem Hund den aktiven Sprung nach vorne beizubringen und sich nicht an den Heli-Kufen zu verletzen. Im Wasser unten wartet bereits die Trainerin, um ihrem Vierbeiner dabei zu helfen, im aufgewühlten Wasser die Orientierung zu behalten.

Die nächste Trainingseinheit von Zoe: Einen Menschen einen Kilometer weit durch stürmisches Wasser ziehen. Rütter kann nur noch seufzen: „Wenn ich mir vorstelle, jemand vier Bahnen im Schwimmbad zu ziehen...“ Tja, deshalb darf der Hundeprofi ja auch nur über die mutigen Vierbeiner berichten und muss sich nicht selbst in die Fluten stürzen. (at)