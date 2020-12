Martin Rütter: Hundetrainer sieht den Vierbeiner Bailey und ist erstaunt – „Das gab es ja früher gar nicht!“

Martin Rütter ist völlig erstaunt!

Hundeprofi Martin Rütter kennt sich bestens mit Hunden, ihrem Verhalten und dem ihrer Herrchen oder Frauchen aus. Als Tierpsychologe überrascht ihn nur noch wenig.

Doch als seine Kollegin Ellen Marques auf den Zwergspitz Bailey trifft, ist Martin Rütter ganz baff. So etwas hat er schon lange nicht mehr gesehen.

Martin Rütter: Hundetrainerin trifft auf überdrehten Bailey

Da Martin Rütter nicht allen Hundehaltern in Deutschland helfen kann, schickt er in der Vox-Sendung „Der Hundeprofi – Rütters Team“ auch mal seine Kollegen los. Dieses Mal verschlägt es Hundetrainerin Ellen Marques ins Ruhrgebiet.

Bei Nina und ihrer Mutter Claudia kehrt einfach keine Ruhe ein. Denn Hündchen Bailey ist immer auf Zack. Der Zwergspitz rastet regelrecht aus, sobald Besuch eintrifft. „Wir haben es hier mit einem Hund zu tun, der total überdreht ist“, stellt auch Martin Rütter fest.

Martin Rütter: Dieser Eindruck überrascht den Hundeprofi

Dass Bailey außer Rand und Band ist, sei ein „hausgemachtes“ Problem, wie Ellen Marques erklärt. Denn so es wie es scheint, ist der Zwergspitz die treibende Kraft im Haus. Was er will, bekommt er auch.

Dabei beschäftigen sich Nina und ihre Familie viel mit ihrem geliebten Vierbeiner – und überraschen damit sogar Hundeprofi Martin Rütter. Dieser ist beim Anblick des Zwergspitzes zunächst davon ausgegangen, dass es sich hier um ein klassisches Schoßhündchen handle.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Martin Rütter glücklich: „Jetzt scheint es normal zu werden“

Doch Baileys Besitzer setzen sich intensiv mit dem Tier auseinander. Sie kuscheln und kraulen nicht nur mit dem Vierbeiner, sondern geben ihm knifflige Spielzeuge und üben Tricks mit ihm.

„Die beschäftigen den auch, die trainieren mit dem. Das finde ich erstmal super und das ist scheinbar echt ein Umdenken. Das gab es ja früher gar nicht, dass jemand mit einem kleinen Hund trainiert hat und jetzt scheint es normal zu werden“, stellt Martin Rütter zufrieden fest.

Und auch Bailey scheint sich am Ende der Folge dank Ellens Hilfe wieder beruhigen zu können.

„Der Hundeprofi – Rütters Team“ läuft samstags um 19.10 Uhr bei Vox oder jederzeit online in der TVNOW-Mediathek.