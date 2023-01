Martin Rütter auf Tour: Plötzlich wendet er sich an seine Fans – „Bitte nicht kommen“

Für Hundeprofi Martin Rütter könnte es nicht besser laufen. Der Tierfreund hat nicht nur mehrere Fernsehsendungen, in denen er und sein Team Hunde erziehen oder gar aus dem Tierheim retten, obendrein schafft es der gebürtige Duisburger, regelmäßig in großen Hallen ein Livepublikum mit in den Bann zu ziehen.

Doch vor seinem Auftritt am Freitagabend in Saarbrücken macht Martin Rütter seinen Fans eine Ansage: „Bitte nicht kommen!“

Martin Rütter warnt seine Fans

Was war da los? Nix war los. Der Hundepsychologe wollte seine Fangemeine aus dem Saarland lediglich warnen. Denn offenbar sind seine Shows so beliebt, dass er nicht mehr weiß, wo er die ganze Meute unterbringen soll.

In der Regel können Tierliebhaber an der Abendkasse der jeweiligen Halle stets noch Restkarten besorgen, sollten sie sich in letzter Minute dazu entscheiden, Martin Rütter einmal live zu erleben.

Martin Rütter: Fans sollen nicht nach Saarbrücken kommen

Doch in Saarbrücken war das nicht mehr möglich. Der 52-Jährige klärt auf Social Media vor dem Auftritt auf:

„Hallo Leute, bitte heute Abend nicht nach Saarbrücken kommen, wenn ihr noch keine Karten habt. Wir sind wirklich soooo voll, dass wir auch keine Resttickets mehr anbieten können.“

Auch diverse andere Städte sind bereits restlos ausverkauft. Darunter zählen Bremen, Münster, Hemer, Bielefeld, Landshut und Rosenheim. Für alle anderen Städte seiner Tour 2023 gibt es aber noch Hoffnung. Martin Rütter kündigt an:



„Schaut mal hier unten rein, da sind nochmal alle Städte aufgelistet, in denen wir noch sein werden. Es sind ein paar neue dazu gekommen…“ Dazu postet er einen Link mit allen Tourdaten.

Wer den Hundeprofi auch einmal hautnah auf der Bühne erleben möchte, kann sich hier also noch Karten sichern.