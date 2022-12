Martin Rütter „besucht“ Fan plötzlich im Publikum: „Ist es was Wichtiges?“

Martin Rütter scheint wieder kerngesund. Nachdem den „Hundeprofi“ zuletzt eine Erkältung dahingerafft hatte, ist der 52-jährige Duisburger nun wieder auf Tour. Und seine gute Laune hat Rütter durch den Virenbefall wohl nicht verloren.

So teilte der Duisburger ein kurzes Video, das ihn bei einem seiner Liveauftritte zeigt. Darin sehen die Zuschauer den „Hundeprofi“, wie er ein Mädchen im Publikum besucht. Bis in den Oberrang war er dafür geklettert. „Die Mama hat mir geschrieben, dass du mir einen Brief geschrieben hast“, sprach er die kleine Nelli direkt an.

Martin Rütter überrascht kleinen Fan auf der Tribüne

Die antwortete nur ganz schüchtern, dass dies stimme. Allerdings gab es Unklarheiten über den Verbleib des Schriftstückes. „Wo hast du den denn hingegeben? Das habe ich nicht so richtig verstanden“, fragte Rütter deshalb nach. Am Glücksrad habe sie ihn hinterlegt, antwortete die 10-Jährige.

Das wollte Martin Rütter genauer wissen. „Unter uns, ist es was Wichtiges in dem Brief?“, fragte der 52-Jährige nach. „Ja“, antwortete Nelli selbstbewusst. Da war Rütters Neugierde geweckt. „Soll unter uns bleiben oder können wir darüber reden“, harkte er nach.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch, da könne man schon öffentlich drüber reden, lenkte Nelli ein. „Ich habe dir frohe Weihnachten gewünscht und dass der Podcast auch lustig ist und mir so oft weiterhilft“, erklärt Nelli.

Das machte Rütter richtiggehend verlegen. Er freute sich gar so sehr darüber, dass sich Nelli, aber auch alle anderen Kinder bis 14 Jahren im Publikum nach der Show ein kleines Geschenk am Bücherstand abholen durften. Welch schöne Überraschung. Auch für die Fans, die Rütter für diese Aktion feierten.

Mehr Nachrichten:

„Das sind die kleinen Momente und Dinge im Leben, die einfach ans Herz gehen und glücklich machen. Schön, dass du so ein Herzensmensch bist“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Wie süß, einfach nur total sympathisch und noch kein Stück abgehoben! Weiter so!“