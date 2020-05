Martin Rütter: Hundeprofi sieht aggressiven Hund – als er hört, was ihm angetan wurde, ist er geschockt

Diesen Einsatz wird Hundeprofi Martin Rütter wohl so einige Zeit lang nicht vergessen. In einer Folge seiner Promi-Ausgabe von „Der Hundeprofi“ war Martin Rütter bei Travestiekünstlerin Lilo Wanders.

Die hatte mit ihrem aggressiven Hund zu kämpfen. Als Martin Rütter erfuhr, was dem Tier angetan wurde, ist er schockiert.

Martin Rütter will Lilo Wanders helfen

Das TV-Urgestein, das eigentlich Ernst-Johann Reinhardt heißt und sowohl Schauspieler als auch Travestiekünstler ist, bat den Hundeprofi wegen Czoko, einem Mischlingsrüden aus Ungarn um Hilfe. Das Tier fletschte immer wieder die Zähne, verhielt sich aggressiv.

Martin Rütter wird Zeuge dieses auffälligen Verhaltensmusters. Und erfährt schließlich von Lilo Wanders, was das Tier für ein trauriges Schicksal hatte.

Martin Rütter: Hundeprofi besucht Hund von Lilo Wanders – dann der Schock

Martin Rütter besucht Lilo Wanders und gibt Tipps zur Erziehung ihres Hundes "Csoko". Foto: TVNOW / Markus Hertrich

In der Wiederholungsfolge bei VOX, die am Samstag ausgestrahlt wurde, wird es gefährlich. Zumindest, wenn man sich den Hund anschaut. Auf der Couch wird er von seinem Frauchen am Kopf gestreichelt. Lilo Wanders glaubt, dass Czoko lediglich wie eine Katze schnurrt, wenn sie ihn streichelt. Doch was wie Schnurren klingen soll, ist eher ein Zähnefletschen.

+++ Martin Rütter: Familie aus NRW bekommt Welpen – Hundeprofi schockiert, als er DAS sieht: „Ein Riesenproblem“ +++

„Ich würde das Schnurren als massives Knurren bezeichnen. Als eine Unmutsäußerung“, merkt auch Martin Rütter an. Doch sein Angstverhalten rührt offensichtlich von seiner Vergangenheit her. Lilo Wanders hat Czoko vor einigen Jahren aus schwierigen Verhältnissen in Ungarn kommen lassen.

Lilo: „Als er ankam, war er kein Hund. Er war völlig verängstigt“

Martin: „Echt?“

Lilo: „Ich habe mich sehr um ihn gekümmert und angefasst und geschmust. Er ist sehr sensibel, da treffen wir uns.“

Ein Thema, bei dem Lilo Wanders in Gegenwart des Hundeprofis die Tränen kommen. Doch nicht nur beim Streicheln ist der Hund in Angriffsmanier, auch wenn er Futter bekommt und Lilo noch in der Nähe verweilt, beginnt das Knurren.

+++ Royals: Die Queen geht drastischen Schritt – vor allem Kate Middleton dürfte sich freuen +++

„Er droht dir sogar“

Für Martin Rütter steht fest: „Er droht dir sogar.“ Lilo ahnt es schon: „Sein Kindheitstrauma.“ Harte Arbeit, die da auf den Tierpsychologen zukommt.

Die ganze Folge kannst du bei TVnow sehen. Die Fortsetzung läuft am 9. Mai um 19.10 Uhr bei VOX.