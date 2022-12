Martin Rütter spottet über WM-Star – seine Fans sind fassungslos „Sollte das witzig sein?“

Am Sonntagabend (18. Dezember) verfolgten Millionen Menschen auf der ganzen Welt gespannt das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Nach dem nervenzerreißenden Elfmeter-Schießen konnten die Südamerikaner den Titel mit nach Hause nehmen. Hundeprofi Martin Rütter war aber an etwas ganz anderem, als dem Spiel interessiert.

Trotz aller Spannung verfolgten hierzulande, im Vergleich zu den letzten Weltmeisterschaften, verhältnismäßig wenig Menschen das größte Sport-Event des Jahres. Im Schnitt saßen 13,86 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, während 2014 die Quote noch bei knapp 35 Millionen Schaulustigen lag. Auch der ein oder andere Promi verfolgte die spannende Partie live. Martin Rütter gehört allerdings nicht dazu.

Martin Rütter mit wichtiger Frage an seine Fans

Obwohl er kaum etwas mit der Weltmeisterschaft in Katar am Hut hatte, brennt dem Hundeprofi eine Frage unter den Nägeln. Deshalb wendet er sich prompt an seine Fans auf Facebook und will von ihnen Folgendes wissen: „Hallo Leute, ich hab von der WM kaum was gesehen. Kann mir bitte mal einer erklären, warum Messi den Umhang von Harry Potter trägt? Oder ist er durch ein Fliegengitter gerannt?“

Gemeint ist das umstrittene Gewand, dem sogenannten Bischt, welches dem Weltfußballer Lionel Messi kurz vor der Siegerehrung übergestülpt wurde. Das traditionelle Gewand, welches in der arabischen Welt seit tausenden Jahren getragen wird, gilt in dem Fall als Zeichen der Ehrung für den argentinischen Kapitän. Doch mit seiner Frage trifft er teilweise auf mächtig Gegenwind bei seinen Fans.

Martin Rütter: Große Aufregung bei seinen Fans!

Zahlreiche Fans stellen sich dieselbe Frage, wie der Hundeprofi. Doch anderen fehlt jegliches Verständnis dafür, dass er das überhaupt thematisiert. „Du willst, dass Leute, die in unser Land kommen, unsere Werte tolerieren. Und jetzt kommt so ein dummer und intoleranter Kommentar von dir. Ich schäme mich für dich!“, schreibt ein wütender Facebook-User. Ein anderer fügt hinzu: „Herr Rütter, sollte das witzig sein? Wenn dieser geistlose Beitrag wirklich von Ihnen stammt, bin ich enttäuscht.“

Im Gegensatz dazu gibt es aber auch einige Fans, die den Duisburger in Schutz nehmen. In einem Kommentar heißt es: „Nur weil Martin Rütter ein Hundetrainer ist, darf man keine eigene Meinung haben?“ oder „Schon interessant. Alle dürfen sich über alles unterhalten, aber Martin Rütter nicht. Wo sind wir denn?“

