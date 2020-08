Martin Rütter: Hundeprofi öffnet Halterin aus Gelsenkirchen die Augen – „Du bist ein Baby!“

Foto: TV Now

Vanessa und ihre Greta. Die Hündin ist ein Kontroll-Freak, will Frauchen immer sehen und läuft immer nach.

DIESE Aufgabe hat Hundeprofi Martin Rütter (50) viel abverlangt!

Für Martin Rütter steht Hundeerziehung an der Tagesordnung. Der Hundeprofi wird überall dort gebraucht, wo Tierbesitzer verzweifeln. In der VOX-Sendung „Der Hundeprofi“ will sich Martin Rütter das Verhalten von Mischlingshündin Greta genauer ansehen.

Frauchen Vanessa kommt überhaupt nicht mehr mit ihr klar, ist völlig ratlos. Der Grund: Greta kann nicht allein bleiben. Schon nach kurzem Alleinsein bellt sie die ganze Nachbarschaft in Gelsenkirchen zusammen.

Martin Rütter: Hundeprofi hilft Halterin aus Gelsenkirchen

Und auch darüber hinaus ist die zweijährige Hündin ein echter Problemfall. Vanessa erzählt Martin Rütter: „Sie macht auch immer mehr Sachen kaputt, hat sogar mal das Portemonnaie meines Freundes vom Tisch geholt und einen 100-Euro-Schein halb aufgefressen.“ Wenn Vanessa die Wohnung verlässt, sperrt sie Greta in eine Transport-Box. Dort muss sie dann auf die Rückkehr von Frauchen warten – und klefft, das sogar stundenlang!

Rütter kennt diese Art von Problem sehr gut, stellt eine Kamera auf, um zu sehen, wie Greta konkret reagiert, wenn Vanessa nicht in der Wohnung ist. Tatsächlich steht die Hündin dann unter Stress, bewegt sich sogar in der engen Box, steht auf, während sie bellt. Rütter: „Ganz deutlich sieht man es! Für sie ist das ein Riesen-Stress. Sie bellt und horcht dann, ob du wieder da bist. Wenn nicht, macht sie einfach weiter.“ Dieses Verhalten habe laut Vanessa sogar dazu geführt, dass eine Nachbarin mit dem Ordnungsamt gedroht habe...

Rütter schockt Vanessa: „Du bist ein Baby!“

Auch, wenn Vanessa durch die Wohnung läuft, folgt ihr Greta. Martin Rütter bittet Vanessa auf die Couch, sagt ihr dann knallhart: „Vanessa, Greta glaubt, du bist ein Baby! Du bist ein Baby! Das erklärt, warum sie dir folgt und das Gefühl hat, dich beschützen zu müssen. Sie glaubt, du bist in Gefahr, wenn sie dich nicht sieht.“ Was eigentlich sogar süß sein kann, wenn der eigene Hund einen so ausgeprägten Beschützerinstinkt vorweist, ist für den Hundeprofi fatal: „Der Mensch ist derjenige, der den Hund erzieht. Nicht umgekehrt!“

---------------------

„Hundeprofi“ Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte zunächst Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei VOX seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender VOX läuft nun Rütters neue Show „Helden auf vier Pfoten“

---------------------

Also muss Vanessa nur eines: trainieren, trainieren, trainieren. Wichtigste Lektion: Greta muss verstehen, dass sie keine Angst haben braucht, wenn sie Vanessa nicht mehr sehen kann.

Martin Rütter: „Als Grundübung muss sie das permanente Hinterherlaufen nerven. Du läufst jetzt also so lange durch die Wohnung, bis sie keine Lust mehr hat. Egal, wie lange das jetzt dauert.“ Und tatsächlich: Schon nach einigen Minuten wird es Greta zu blöd, Vanessa hinterherzulaufen. Zwar guckt sie ihr noch nach. Aber auch das lässt sie nach weiteren Minuten sein, geht zurück auf ihr Kissen unterm Tisch. Ein erster Erfolg!

Jetzt hört sogar das Bellen auf

Und ein positives Fazit von Martin Rütter: „Das sieht sehr gut aus. Das musst du und auch dein Freund jeden Tag mit ihr trainieren. Bis sie wirklich weiß, dass sie nicht mehr hinterherlaufen muss. Das wird sie sehr entspannen.“ Nach weiteren Wochen Training hört jetzt Greta sogar auf zu bellen, wenn Vanessa nicht in der Wohnung ist. Rütter ist zufrieden, warnt aber auch: „Ihr müsst weiter üben. Damit sich das in Greta richtig einklinkt.“

Und vor allem, damit Vanessa endlich entspannt die Wohnung verlassen kann... (mg)

Die ganze Folge und weitere Fälle kannst du bei der „Der Hundeprofi“ bei TVNow sehen.