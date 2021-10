Martin Rütter wütet wegen DIESER Erziehungstechnik: „Geisteskranker Psychopath“

„Ich bin so zwischen betroffen, mich macht das richtig traurig, aber auch stinksauer.“ Es sind harte Worte, die „Hundeprofi“ Martin Rütter auf seinem Instagramprofil findet.

Denn das, was sich nach Angaben von Martin Rütter nach der Ausstrahlung der letzten Folge „Der Hundeprofi – Rütters Team“ am Samstag abgespielt habe, habe ihn nicht schweigen lassen können.

Martin Rütter: Der „Hundeprofi“ ist stinksauer

Doch was war denn überhaupt passiert? So wurde in der Ausgabe von „Rütters Team“ der Fall eines kleinen Hundes gezeigt, der seine Besitzerin ständig attackierte. Ein spannender Fall, so Rütter, der „gut lösbar war, auch ohne Gewalt anzuwenden.“

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

Martin Rütter betreibt mehrere Hundeschulen

Doch das sahen wohl nicht alle so. Auf der Facebookseite von Martin Rütter ging es nämlich nach Ausstrahlung ab. Der „Hundeprofi“ beschreibt, was Follower auf seinem Profil schrieben. „So eine Fußhupe, die hätte ich direkt am Nackenfell gepackt und geschüttelt“, gibt der Duisburger wieder, was Menschen bei ihm schrieben.

Martin Rütter: Eine Mutterhündin würde das niemals tun

Das jedoch sei noch lange nicht alles gewesen. So beschwerten sich viele andere Nutzer über diese „Erziehungstechnik“. Es kam zu einer Diskussion. Dies würde auch von der Mutterhündin so gemacht, argumentierte der „Fußhupen“-Follower. Und auch Cesar Milan, ein bekannter Hundetrainer aus den USA, würde dies angeblich so predigen.

Der Moment, in dem Rütter der Kragen platzte. So komme „packen und schütteln“ aus dem „Funktionskreis der Jagd oder dem ungehemmten beschädigen wollen“, erläutert der „Hundeprofi“. Eine Mutterhündin würde das niemals tun.

Also verdeutlichte Rütter noch einmal, dass man seinen Hund auf keinen Fall am Fell packen und schütteln dürfe. Wenn doch, würde der Hund nämlich nur eines erkennen, so Rütter: „Dein Hund wird nur eine Sache erkennen: Du bist ein geisteskranker Psychopath und kein Sozialpartner!“

