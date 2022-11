Martin Rütter: Fans in Sorge um den Hundeprofi – „Wir brauchen dich noch“

So eine Erkältung kann einen richtig umhauen. Fieber, Husten, Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen. Und das sind nur die Qualen, die uns die Medikamenten-Werbung im TV androht. Ja, so eine Erkältung ist nun wirklich nicht Vergnügungssteuer-pflichtig. Das muss nun auch RTL-„Hundeprofi“ Martin Rütter am eigenen Leib spüren.

Der 52-Jährige hatte ja schon vor einigen Tagen geklagt, dass es ihm gesundheitlich nicht gut gehe. Doch Martin Rütter ist Profi, für seine Fans tut er alles. „Ich lag jetzt zwei Tage mit Fieber flach und bin wirklich ganz weit weg von fit. Gestern Nachmittag waren wir noch ganz kurz davor, die Show abzusagen, jetzt habe ich mich aber ein bisschen vollgedröhnt mit Medikamenten“, erklärte der „Hundeprofi“ vor seiner Show in Hildesheim, bei der er sein neues Programm „Der will nur spielen“ performte.

Martin Rütter hat es voll erwischt

Doch nun helfen wohl auch keine Medikamente mehr. Auf Instagram teilte der Duisburger Hundeexperte ein Bild von sich. Der 52-Jährige hängt über einer Schüssel, inhaliert, hat ein Handtuch über seinen Kopf gelegt.

Dazu schreibt Rütter: „Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Soooooo viele liebe Nachrichten, sooooo viele wünschen gute Besserung. Es ist ja nix Wildes, aber die Stimme schwächelt halt und die Erkältung ist halt ein bisschen hartnäckiger. Ich versuche alles, sodass es bestimmt bald weitergehen kann.“

Die Fans jedenfalls machen sich Sorgen um ihren „Hundeprofi“. „Bitte, bitte lasse dir Zeit und werde wirklich richtig gesund. Ich finde, du sahst in den letzten Wochen oft krank aus und in den letzten Folgen des Podcasts hast du immer schwer geatmet. Bitte lasse dich richtig durchchecken. Und lasse dir Zeit. Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Wir brauchen dich noch“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Gute Besserung weiterhin! Mit der Stimme ist nicht zu spaßen (hatte ich vor kurzem auch und es dauert), kuriere dich gut aus! Sonst haben wir auch nichts von dir!“