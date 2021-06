Martin Rütter offenbart, was wirklich in ihm vorgeht.

Martin Rütter: Überraschendes Geständnis – „Du hast immer das Gefühl, du bist am falschen Ort“

Schon im Jahr 1995 gründete Martin Rütter das „Zentrum für Menschen mit Hund“ bei Erftstadt, um dort Hundehalter und ihre Vierbeiner auszubilden. Der ganz große Durchbruch gelang ihm allerdings erst 2008, als seine eigene Vox-Show „Der Hundeprofi“ an den Start ging.

Seitdem muss Martin Rütter den Spagat als Fernsehstar und Familienvater meistern. Gar nicht immer so einfach, wie er nun in seinem Podcast „Tierisch Menschlich“ verriet.

Martin Rütter überrascht mit ehrlichen Worten – „Innere Zerrissenheit“

Als Hundeprofi wurde Martin Rütter zu Deutschlands bekanntestem Hunde-Experten. Sobald in einer TV-Sendung Fragen zum Thema Hundeerziehung aufkommen, wird der Duisburger eingeladen. Neben seinen mehr als acht eigenen Fernsehshows stehen zudem noch diverse Live-Auftritte auf Rütters Plan. Und das kann auch schon mal ziemlich stressig werden. Dennoch würde der berühmte Hundetrainer dieses Leben niemals gegen ein anderes eintauschen wollen.

Martin Rütter bei einem Auftritt in Erfurt am 5. August 2020. Foto: IMAGO / Karina Hessland

„Wenn du als Tournee-Künstler unterwegs bist – und da ist es egal, ob du Vorträge hältst oder Musiker bist – hast du immer eine innere Zerrissenheit. Ich kenne niemanden, der auf Tour ist, der das nicht auch so spürt. Wenn ich auf Tour bin, habe ich Heimweh, wenn ich zu Hause bin, will ich auf Tour sein“, gesteht Martin Rütter in einer neuen Folge seines Podcasts.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

Martin Rütter gesteht: Nach Live-Auftritten fühlt er sich sehr einsam

Daher fühle sich Martin Rütter nie wirklich angekommen. „Du hast immer das Gefühl, du bist am falschen Ort. Du bist jetzt hier gerade falsch“, schildert der 50-Jährige seinen unkonventionellen Berufsalltag.

Insbesondere der harte Cut zwischen den beiden Seiten, die er als Bühnenkünstler erlebt, sei nicht immer einfach zu verarbeiten. Auf der Bühne fühle es sich nicht wie Arbeit für Martin Rütter an, sondern eher wie eine Party. Zwei Stunden lang kann er dann Vollgas geben, anschließend werden noch ein paar Fotos mit Fans gemacht und von einem Moment auf den nächsten ist plötzlich wieder alles vorbei.

Vor wenigen Minuten wurde er noch von Hunderten Menschen bejubelt und auf einmal sitzt er wieder alleine in einem menschenleeren Zimmer. Kein Wunder, dass dem ein oder anderen Popstar ein solches Doppelleben schon psychisch zugesetzt hat.

Martin Rütter hat zum Glück fünf Kinder und eine liebevolle Lebensgefährtin, die ihm beistehen.

Vor Kurzem machte der Hundeprofi jedoch mit weniger erfreulichen Nachrichten auf sich aufmerksam.