Martin Rütter kämpft öffentlich mit den Tränen: „Es ist so krass, dass...“

Wegen der Corona-Krise musste Martin Rütter handeln: Seine Tour wurde abgesagt. Dafür stellt er sich bei Facebook seinen Fans. Natürlich geht es um Fragen rund um das Thema Hund.

Einige Fragen sind für Hundeprofi Martin Rütter nicht leicht zu beantworten sind. Der 49-Jährige kämpft sogar mit den Tränen.

Martin Rütter: Hundeprofi macht traurige Ansage – und weint

Grund für diesen zwischenzeitlichen Gefühlsausbruch ist die Erinnerung an seinen bereits verstorbenen Hund. Sein Kumpel Detlef Steves (bekannt aus „Ab ins Beet“ bei Vox), der ebenfalls am Gespräch teilnimmt und stolzer Hundebesitzer von Kai Uwe ist, steuert dazu noch bei.

Martin Rütter ärgert sich im Facebook-Video über sich selbst. Foto: imago images / Noah Wedel

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter studierte zunächst Sportwissenschaften, ließ sich danach zum Tierpsychologen ausbilden

Später moderierte er neben Bettina Böttinger die WDR-Sendung „Eine Couch für alle Felle“

2008 startete bei VOX seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Detlef: „Wenn Kai Uwe in 100 Jahren mal geht… ich weiß nicht, ob ich das verschmerzen werde. Ob ich das noch mal kann und einen neuen Hund haben kann.“

Martin Rütter: Gefühlsausbruch bei Facebook

Martin Rütter: „Es ist so krass, dass du jetzt wirklich fast heulst. Weil ich das Gefühl total kenne. Mina, meine erste Hündin, ist wirklich schon lange jetzt tot. Acht, neun Jahre. Wenn wir noch weiter darüber reden, bin ich direkt wieder fällig… Das ist wirklich krass. Das versteht auch nur jemand, der ein Haustier hat.“

Detlef Steves ist ein großer Hundefreund. Foto: imago images / Revierfoto

Noch kann Martin Rütter seine Tränen unter Kontrolle halten. „Ich finde das total menschlich. Aber das kann echt nur jemand verstehen, der Tiere hat. Und ich kann auch jeden verstehen, der es nicht versteht. Oh nein, jetzt schreiben alle, dass sie Angst haben, dass ihr Hund stirbt. Aber naja, das gehört auch dazu.“

Und dann das: Martin Rütter wischt sich eine Träne weg, ist völlig emotional. „Das ist schrecklich, das ist wirklich ein Scheiß-Thema“, gesteht sich der Hundepsychologe schließlich ein.

So emotional sich der Hundeprofi in diesem Gespräch nun auch gibt, so streng ist er in seiner RTL-Welpenshow.