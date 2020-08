Martin Rütter: Hundeprofi deckt Mega-Geheimnis auf – es betrifft Tausende Hunde-Besitzer

Martin Rütter ist seit 2008 als „Der Hundeprofi“ bei Vox zu sehen. In den vergangenen Jahren hat Martin Rütter also schon so einige Tiere inklusive ihrer Herrchen und Frauchen kennengelernt.

Wenn Hundebesitzer keinen Rat mit ihrem Vierbeiner mehr wissen, ist Martin Rütter zur Stelle. Doch nicht nur bei der Erziehung des Tieres muss der Hundeprofi des Öfteren eingeschaltet werden, auch für alltägliche Fragen steht der Experte zur Seite.

Jetzt hat der gebürtige Duisburger für zahlreiche Hundebesitzer einen ganz wichtigen Tipp. In der RTL-Sendung „Martin Rütter – die Welpen kommen“ räumt der Hundeprofi mit einem Irrglauben auf, den für viele Hunde-Interessierte besteht.

Martin Rütter: RTL-Hundeprofi räumt mit Irrglauben auf

Alles fängt mit Zwergschnauzer Alfie an. Der Welpe wird in der RTL-Doku von seiner neuen Familie abgeholt, hat ab jetzt ein neues, wohlbehütetes Zuhause. Warum sich sein Frauchen ausgerechnet für diese Hunderasse entschieden hat, hat mit ihrer Tochter Isabell zu tun. Gegenüber RTL erklärt die Mutter: „Wir haben uns für einen Schnauzer entscheiden, weil Isabell Allergien hat. Und Schnauzer sollen ja sehr allergiefreundlich sein.“

Bei dieser Aussage kann Martin Rütter nur lachen – und deckt schließlich ein großes Geheimnis auf, das sehr viele Hundeliebhaber betreffen dürfte.

Das ist der „Hundeprofi“ Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

er studierte zunächst Sportwissenschaften, ließ sich danach zum Tierpsychologen ausbilden

Später moderierte er neben Bettina Böttinger die WDR-Sendung „Eine Couch für alle Felle“

2008 startete bei VOX seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Bei VOX läuft nun Rütters neue Show „Helden auf vier Pfoten“

Zwergschnauzer Alfie findet ein neues Zuhause. Foto: TVNow

„So ein wunderbar lustiges Verkaufsargument der Züchter. Ja, der Pudel verliert ja keine Haare – ist Allergiker-freundlich, der Goldendoodle – total Allergiker-freundlich, der Schnauzer… alles Blödsinn! Weil die meisten Menschen gar nicht gegen die Haare allergisch sind, sondern gegen den Speichel der Hunde“, so der Hundepsychologe.

Martin Rütter: So werden Allergien von Hunden übertragen

Und weiter erklärt Martin Rütter: „Das heißt, wenn der Hund sich übers Fell leckt und man dann in Kontakt kommt, kann man genauso allergisch werden.“

Ob auch Tochter Isabell allergisch auf den Speichel des Welpen reagiert, ist bislang noch nicht bekannt. Auch nicht, wie die Familie im schlimmsten Fall reagieren wird. Doch Alfies Frauchen weiß eine Sache ganz sicher: „Ich wollte schon immer einen Hund haben, das war schon immer mein Traum.“ Wir drücken alle Daumen, dass es am Ende klappt!

Martin Rütter: Große Überraschung in Australien

Es ist schwer, Martin Rütter noch zu überraschen – doch bei seinem Ausflug ins australische Queensland staunt der Hundeprofi nicht schlecht. Hier mehr dazu >>>

Wenn du die aktuelle Folge von „Martin Rütter – die Welpen kommen“ verpasst hast, kannst du sie in voller Länge bei TVNow sehen.