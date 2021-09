Martin Rütter platzt bei DIESEM Anblick der Kragen: „Wie krank muss man sein“

Normalerweise ist Martin Rütter ein ganz entspannter Mann. Das muss der 'Hundeprofi' bei der Arbeit mit Tieren auch. Schließlich ist allseits bekannt: Ist der Besitzer entspannt, ist das Tier es in den meisten Fällen auch.

Doch es gibt auch Momente, in denen Martin Rütter der Kragen platzt. In denen es dem 'Hundeprofi' einfach mal reicht. Ein genau solcher war wohl das Werbeschild eines Anbieters für Viehtransporte.

Martin Rütter: Bei DIESEM Werbeschild platzt ihm der Kragen

Auf dem Schild sieht man die Zeichnung einer Sau in Strapsen und BH. Das Tier schaut lasziv den Leser an. Dazu trägt es eine Perücke. Neben der gezeichneten Sau ist der Schriftzug „Transport mit Leidenschaft“ zu lesen.

---------------------------------------

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

Martin Rütter betreibt mehrere Hundeschulen

---------------------

Ein absolutes No-Go für Martin Rütter. Er teilt ein Foto der Werbetafel bei Instagram und schreibt dazu: „Hallo Leute, auf dem Weg heute Morgen zum Arzt war dieser Wagen vor mir. Mal im Ernst: WIE KRANK MUSS MAN SEIN eine solche Werbung auf sein Auto zu klatschen??? Wie wenig Respekt kann man vor Lebewesen haben, eine solche Zeichnung und den Slogan 'Transport mit Leidenschaft' zu wählen??? Einfach nur beschämend.“

Martin Rütter: Follower des Hundeprofis sind stinksauer

Eine Meinung, die nicht nur Martin Rütter, sondern auch seine Follower teilen. Unter den Post schreibt ein Fan des 'Hundeprofis': „Großartige Leistung, Frauenfeindlichkeit und Tierfeindlichkeit auf so unästhetische Art und Weise zu verbinden. Um das so hinzukriegen, mussten die sich sicher anstrengen.“ Und eine andere Followerin ergänzt: „Mir wird echt schlecht bei so was.“

Auf Anfrage dieser Redaktion äußerte sich der Betrieb, der die Werbung geschaltet hat. „Ich betreibe diese Firma in der vierten Generation. Das Unternehmen gibt es seit 1936 und wir waren immer Vorreiter im Bereich Tierschutz. Bei der Zeichnung und dem dazugehörigen Schriftzug sollte es sich lediglich um einen Wortwitz handeln“, erklärt Geschäftsführer Daniel Kellers.

Gleichzeitig zeigt sich Kellers aber gesprächsbereit. „Wenn Herr Rütter mit mir über die Thematik sprechen möchte, wäre ich gerne dazu bereit“, so Kellers.

--------------

Mehr zu Martin Rütter:

--------------

Zuletzt brachte kein Werbeschild, sondern eine Politikerin Martin Rütter so richtig auf die Palme. Was war passiert?