Martin Rütter außer sich vor Wut an Silvester – DIESES Verhalten brachte den Hundeprofi zur Weißglut

So aufgebracht haben die Fans Martin Rütter schon lange nicht mehr gesehen.

Silvester war für die meisten Menschen anders als sonst. Große Partys? Aufgrund der Corona-Maßnahmen Fehlanzeige. Hundeprofi Martin Rütter meldete kurz nach dem Jahreswechsel bei Facebook zu Wort.

Martin Rütter: Hundeprofi außer sich vor Wut an Silvester

Was er da mitansehen musste, verschlug ihm die Sprache. Martin Rütter war geradezu schockiert und wütend zugleich.

Martin Rütter, auch bekannt, als der Hundeprofi. Foto: imago images

Der Hundeprofi filmt sich unter freiem Himmel, es muss kurz nach 0 Uhr sein. Im Hintergrund sieht und hört man Raketenknaller. Und genau da liegt das Problem für den gebürtigen Duisburger.

----------------------------

Das ist Hundeprofi Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

studierte Sportwissenschaften

danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi - Rütters Team“

----------------------------

„Ich glaube, dass die Menschen nicht kapiert haben, das Thema Silvester und keine Feuerwerkskörper und so… Also bei uns tatsächlich nahezu alles wie immer“, beginnt Martin Rütter an seine Facebook-Fans gewandt seine Worte. Und weiter: „Ich glaube, die Menschheit stirbt nicht an Corona, sondern an Verblödung!“

In vielen Teilen von Deutschland herrschten strengere Silvesterregeln. Unter anderem gab es ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Feuerwerk vor Silvester, vielerorts wurde das Zünden von Silvesterböllern untersagt. Offenbar da, wo Martin Rütter sich befand.

----------------------------

-----------------------------

Martin Rütter: Coole Ankündigung für 2021

Trotz der unschönen Silvester-Erfahrung blickt Martin Rütter positiv ins neue Jahr. Unter anderem, weil seine Vox-Sendung „Der Hundeprofi“ die Highlights aus Staffel sieben zeigt. Und nicht nur das, wie er auf Instagram verrät.

Auch wird ab dem 10. Januar brandneue Folgen seiner anderen Tiershow „Die Welpen kommen“ bei RTL geben.

Eine Silvesterparty war dagegen trotz Coronavorschriften in vollem Gange: die Party am Brandenburger Tor. Sie wurde abends live im ZDF übertragen – und erntete harte Kritik. Weshalb die Zuschauer sich über die TV-Sendung so aufregten, das kannst du hier erfahren >>> (jhe)