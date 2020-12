Martin Rütter: Hundeprofi gibt Warnung für Tierfreunde raus – „Nichts für schwache Nerven!“

Martin Rütter sorgt mit zwei Videos für Aufregung. Diese dürften nicht jedem Tierfreund gefallen.

Martin Rütter und sein Hund Emma, die beiden kann nichts so schnell trennen. Der gebürtige Duisburger kümmert sich nicht nur privat um seinen Vierbeiner, sondern auch um die Tiere vieler Menschen, die Hilfe bei der Erziehung brauchen.

Martin Rütter: Hundeprofi filmt Hund Emma – der hat nur ein Ziel

Auf Facebook teilt Martin Rütter nun zwei Videos von seinem Australian Shepherd Mix Emma. Doch die dürften nicht jedem Tierfan gefallen. Der Hundeprofi spricht sogar eine Warnung aus.

Wirklich schlimme Szenen oder doch eher nur ein Spaß?

Martin Rütter. Foto: dpa/ Jörg Carstensen

Auf dem ersten Video sieht man Emma bellend und jaulend um einen Baum herumlaufen, den Blick dabei immer hoch in die Äste gerichtet. Dann fällt der Kamerablick auf eine Katze, die im Baum sitzt und sich vor Hund Emma versteckt. „Wie geht das wohl weiter? Ratet mal...“, schreibt Martin Rütter dazu. Und erhält auch gleich mal über 1000 Kommentare seiner Fans.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

studierte Sportwissenschaften

danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi - Rütters Team“

Nicht alle sind begeistert von Rütters bellendem Vierbeiner. „Sorry geht für mich gar nicht, sowas hab ich unseren Hunden von Anfang an abgewöhnt, Katzen sind tabu, unser angeblich Katzen-hassender Terrier liebt mittlerweile unsere Katzen und meldet nur kurz mit kurzem Wuff und Blick zu mir“, schreibt unter anderem ein Facebook-Nutzer. Ein anderer sieht die Aktion nicht als so schlimm an: „Ich hab auch Hund und Katze daheim... .daher sind solche Situationen Alltag.... und die Katzen legen‘s auch oft drauf an.... zumindest meine....“

Martin Rütter warnt: „Dieses Video ist nichts für schwache Nerven!!!“

Bei dem einen Video bleibt es jedoch nicht. Nur eine Stunde später veröffentlicht Hundeprofi Martin Rütter das nächste Filmchen von Emma. Textet dazu dramatische Worte: „Kurze Warnung. Dieses Video ist nichts für schwache Nerven!!! Wirklich gut überlegen, ob ihr das Video schaut. Meine Frage in dem Video zuvor war ja: Wie geht es mit Emma und der Katze weiter... Puh......“

Ganz so schlimm wie angedeutet ist das Video dann aber doch nicht. Im Gegenteil: Die Katze ist nicht mehr zu sehen, Hund Emma rennt vielmehr nach kurzer Bell-Aktion zurück zus einem Herrchen, der ihn ruft. Der Hundeprofi kann sich nach einigen negativen Kommentaren von zuvor wohl einen kleinen Scherz nicht verkneifen.

Die Hauptsache aber ist wohl: Ende gut, alles gut zwischen Hund und Katze. Mal abwarten, ob Martin Rütter künftig noch weitere abenteuerliche Videos von Emma rausbringt. (jhe)