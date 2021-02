Martin Rütter: Hundeprofi bekommt Konkurrenz – die Reaktionen sind eindeutig

Wenn man in Deutschland an Hundeerziehung denkt, fällt zwangsläufig ein Name: Martin Rütter. Der 50-jährige Duisburger ist wohl der bekannteste Hundetrainer des Landes.

Doch nun bekommt Martin Rütter Konkurrenz – und der war sogar schon in einer der erfolgreichsten Talkshows der Welt zu Gast.

Martin Rütter: Dieser Netflix-Star macht ihm jetzt Konkurrenz

Im deutschen Fernsehen ist er der absolute Experte, wenn es Fragen zum Thema Hund gibt. Martin Rütter ist inzwischen an mehreren TV-Shows beteiligt, die sich rund um das Training und die Erziehung von Hunden drehen.

Während die Tierliebhaber auf die nächsten Ausgaben seiner Vox-Sendungen warten, könnten sie nun jedoch bei Netflix einem ganz anderen Hundeexperten in die Arme laufen. Der 37-jährige Jas Leverett ist der Star der neuen Doku-Serie „Canine Intervention“.

Dort greift der Hundeprofi aus den USA verzweifelten HundehalterInnen unter die Arme. Egal, ob bei aggressiven oder überdrehten Tieren – Jas Leverett weiß, was zu tun ist. Selbst prominenten Herrchen wie Jason Derulo und Kevin Hart konnte er schon aushelfen.

In den USA wird Jas Leverett bereits für seine Netflix-Serie gefeiert und feierte den Release der Produktion direkt mit einem Auftritt in der Talkshow von Ellen DeGeneres.

Jas Leverette war sogar schon bei Ellen DeGeneres zu Gast.

Martin Rütter: Sein Konkurrent eckt an – Zuschauer verärgert

Doch unter dem YouTube-Trailer seiner Sendung hagelt es auch Kritik. Einige Zuschauer scheinen nicht von den Erziehungsmaßnahmen des Kaliforniers überzeugt zu sein und machen ihrem Ärger im Netz Luft:

„Buchstäblich niemand will das. Ich habe alle 300 Kommentare gelesen und nicht einer sagt etwas Positives über diese Show.“

„Dieser Typ benutzt grausame Methoden, die von allen großen Trainingsorganisationen diskreditiert wurden. Wir müssen unsere Hunde nicht verängstigen! Netflix, streicht diese Serie!“

„Traurig, eine weitere TV-Show zu sehen, bei der es nur um Unterhaltung und nicht um das Wohlergehen der Hunde geht. Die armen Hunde scheinen so gestresst zu sein.“

Scheint so, als müsse sich Martin Rütter also nicht um seinen Ruf als Hundeprofi sorgen. Jas Leverett wird ihm nicht so schnell den Rang ablaufen können.

Derweil ist Martin Rütter in einem TV-Format zu sehen, das ausnahmsweise nichts mit Hunden zu tun hat. Alles zu seiner neuen Show „Die Rote Kugel“ kannst du hier nachlesen.

In diesem Moment musste Martin Rütter einfach direkt eingreifen. Was war passiert?