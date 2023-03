Martin Rütter kommen nach Gespräch mit kleinem Fan die Tränen: „Ich sterbe bei dem Gedanken“

Seine Shows sind immer ein Erlebnis. Wenn Martin Rütter in einer Stadt auftritt, sind die Hallen zumeist bestens gefüllt. Verständlich: Schließlich ist der gebürtige Duisburger auch eine der Koryphäen des Landes, was das Thema Hund angeht. Doch bei Rütters Shows geht es nicht nur um den besten Freund des Menschen.

Die Programme des „Hundeprofis“ sind auch gespickt von kleinen und großen Lachern, von skurrilen, aber auch berührenden Momenten. Das zeigt das Beispiel der kleinen Laura, die bei seinem letzten Auftritt gemeinsam mit ihrer Mama in der Halle war. So fragte Martin Rütter sie, ob sie denn Geschwister habe.

Martin Rütter kommen die Tränen

Das Mädchen bejahte und so fragte Martin Rütter weiter: „Was hast du für Geschwister? Wie viele seid ihr?“ Sie habe noch ein Geschwisterkind, erklärte Paula. Und so fragte der „Hundeprofi“ munter weiter, wie alt denn das Geschwisterchen sei, und spaßeshalber, ob es sich um einen Rüden oder eine Hündin handele.

„Ein Rüde“, lachte das Mädchen. Dieser saß jedoch nicht im Publikum und so harkte Martin Rütter nach: „Wo ist er denn heute? Warum ist der denn nicht dabei?“ Weil nur für sie und die Mama Karten gekauft wurden, antwortete Paula. Da kamen Rütter fast die Tränen. Er verzog das Gesicht, hielt sich die Hände vor selbiges und ging direkt ins Publikum. „Paula, ich sterbe bei dem Gedanken“, ruft der „Hundeprofi“ und entschließt sich direkt, etwas zu tun.

„Paula, wir müssen das sofort ändern. Pass auf, Paula. Guck mal. Ich habe ein Wimmelbuch gemacht. Dann könnt ihr zumindest zusammen in dem Wimmelbuch gucken“, schenkt ihr Martin Rütter sein Buch. Doch damit nicht genug.

Rütter schlug außerdem noch vor, ein gemeinsames Foto zu machen, dass ihre Mama ihm dann via Instagram zusenden möge. Und auch damit noch nicht genug. So lud Martin Rütter Paula, ihre Mama und den kleinen Bruder auch noch zum Zusatztermin ein. Na, das war doch mal ein Abend, den Paula so schnell nicht vergessen wird.